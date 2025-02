El colectivo Nadie sin Hogar alza la voz en defensa de las personas que viven en la calle en Cádiz

Con flores cortadas de cualquier jardín de la ciudad y carteles en los que se leía 'Vergüenza', 'Las vidas de las personas sin hogar importan', 'Ningún muerto más en la calle' y '¿Cuál es la respuesta del Ayuntamiento?', ha irrumpido este juevesel colectivo Nadie sin Hogar -representado por Miki Carrera- en el acto convocado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) a las puertas del Ayuntamiento gaditano para exigir «un trato digno» a las personas sin hogar y lamentar «los retrocesos» en la atención a estas personas por parte del Ayuntamiento de Cádiz en este último año.

«¡Nadie sin hogar!», ha interrumpido, algo alterado, Miki Carrera a Mamen Belizón, del área de Personas sin Hogar de la APDHA, mientras atendía a los medios de comunicación. El joven se ha colocado ante las cámaras para recordar a Cristina R., de la que sostenía una fotografía. Una mujer con múltiples patologías y una larga trayectoria de sinhogarismo que ha fallecido esta semana en el albergue municipal tras permanecer varios días durmiendo a la intemperie reclamando una plaza en el centro municipal, y también para denunciar la dura situación que viven las personas sin hogar. ¡Es por esta gente!¡Es para que estas personas no se queden en la calle y para que no muera nadie, joder!», ha alzado la voz señalando a las seis personas que le acompañaban.

«Yo me he llevado cuatro años viviendo en la calle, en las puertas de Tierra. Y eso te deja secuelas para toda la vida», ha compartido uno de ellos. «A mí me prendieron fuego en la tienda de campaña que tenía y me quitaron todas mis pertenencias...», ha ofrecido tímidamente otra persona sin hogar. «¡En Asuntos Sociales se pasan la pelota unos a otros!», ha gritado un tercero. «Empatía, empatía», ha pedido una cuarta voz.

Finalmente, el colectivo Nadie sin Hogar, ha permitido que la APDHA continuara el acto, guardando un minuto de silencio por Cristina R. y apoyando las reivindicaciones realizadas por distintos miembros de la asociación durante la lectura de un manifiesto. Al término del acto, un emocionado David, del colectivo Nadie sin Hogar, ha desenfundado su guitarra para interpretar el tema 'Qué será', de José Feliciano.

Medio centenar de personas se han concentrado este mediodía a las puertas del Consistorio con la pancarta 'La calle no es un hogar, la calle mata. Derecho a techo' para denunciar, según ha expuesto el portavoz de la APDHA Cádiz, Rafael Lara, «los incumplimientos y retrocesos que se están produciendo respecto a las personas sin hogar por parte del Ayuntamiento gaditano».

Reunión «decepcionante» con el edil de Asuntos Sociales

Tras la concentración, el portavoz de Nadie sin Hogar se ha reunido con el concejal delegado de Asuntos Sociales, Pablo Otero, tras haber sido convocado con anterioridad. Al término, Miki Carrera ha calificado la reunión como «decepcionante». «Estábamos esperanzados con esta convocatoria, pero lo cierto es que no se ha comprometido a nada para solventar la situación de las personas sin hogar. No ha tomado ninguna nota de lo que le hemos dicho y simplemente nos ha comunicado que irían avanzando, así en abstracto».

El representante del colectivo de personas sin hogar le ha hecho entrega de un dossier que recoge «todas las normativas y las leyes que respaldan el derecho de protección a las personas sin hogar por parte de las administraciones, y le hemos expuesto que es un derecho y una obligación para las administraciones, según la ley, dar esa protección».

Por otra parte, Carrera le ha trasladado que el sistema que se ha instaurado en el albergue municipal «con rotaciones periódicas muy cortas, de entre siete días y un máximo de dos meses, resulta insuficiente». Y ha advertido de que dicho sistema «va en contra del reglamento interno del propio albergue y de la normativa andaluza». Así, «le hemos pedido que tome las decisiones que debe tomar para que, en el menor tiempo posible, el sistema de atención a personas sin hogar vuelva a estar dentro del marco de la ley».

Igualmente, le ha pedido al edil Otero habilitar el sótano del centro Fermín Salvochea para la instalación de más camas, «y nos ha dicho que el planteamiento del Ayuntamiento es reservarlo para situaciones de emergencia». «Pero ya hay una situación de emergencia, y no es necesario que exista una situación climática adversa para que la calle te desgaste, te agote y te mate, como le ha pasado a Cristina».

Ha lamentado que Pablo Otero «no haya estado receptivo». «Creo que estaba en un ejercicio más bien político para vender luego que se ha reunido con nosotros, pero realmente no se ha comprometido a nada en concreto», ha añadido.

Por último, Carrera espera que el responsable del área municipal de Asuntos Sociales en Cádiz «tenga en cuenta que, si sigue estando fuera de la ley y se sigue dejando a gente abandonada en la calle y desprotegiéndola, es él quien está decidiendo que eso quede fuera de la ley».

El representante de Nadie sin Hogar se ha ofrecido al concejal para mantener nuevas reuniones en las próximas semanas y ofrecerle nuevas propuestas. «Esperamos que nos convoque», ha concluido.

