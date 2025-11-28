Alumbrado de Navidad en Cádiz: flamenco para darle vida a un bosque mágico

Cádiz ha dado inicio este viernes a la época más mágica del año. Mucha expectación en la plaza San Juan de Dios para disfrutar de un espectacular encendido de alumbrado extraordinario de Navidad a cargo de la bailaora María Moreno.

Al ritmo de sus pies, la ciudad ha comenzado a brillar. Un espectáculo lleno de emoción. Primero, la bailaora ha dado vida al bosque mágico, anticipando algo de lo que podrá ser el espectáculo de luces y sonido que cada día se celebrará en esta plaza a las 19, a las 20 y a las 21 horas.

Después, ha concluido frente a la fachada del Ayuntamiento en un cierre espectacular en el que se ha notado la emoción de la artista en un día que recordará de por vida: «Ha sido precioso. Hemos trabajado mucho y estoy muy contenta porque ha salido todo como queríamos», expresaba a la conclusión.

'Puro Cádiz' el grupo que ha acompañado el baile de María Moreno en la parte final de su espectáculo ha continuado con una selección de villancicos flamencos para dar una bienvenida oficial a la Navidad gaditana.

El alcalde, Bruno García también ha destacado el espectáculo y ha querido agradecer a María Moreno su implicación. Sobre el espectáculo ha asegurado que «ha quedado bonito, muy emocionante». El regidor también ha afirmado que «le faltaba a la Navidad un impulso» y que un buen alumbrado es un buen atractivo que, además, favorece al comercio y a la hostelería de la ciudad.

Satisfacción también en Beatriz Gandullo, delegada de Fiestas: «Ha sido un sueño. La realidad ha superado las expectativas. Hemos entrado de una manera muy grande en la Navidad«.

Parques de la Navidad

También se han abierto al público este viernes lo parques de Navidad en la plaza de San Antonio y la plaza de España. El horario de lunes a viernes será de 15:30 a 23:00 horas y de 11:30 a 23:00 horas los días festivos. A partir del 18 de diciembre, el horario de apertura se ampliará de 11:30 a 23:00 horas.

Por su parte, el horario de la iluminación extraordinaria de Navidad será el siguiente: desde las 18 horas hasta las doce de la noche, del 30 de noviembre al 6 de enero. Los días 28 y 29 de noviembre; así como los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 de diciembre y 2 y 3 de enero, el horario se ampliará hasta la 1 de la madrugada, extendiéndose los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, hasta las 3 de la madrugada.

