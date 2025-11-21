Cádiz da la bienvenida a la Navidad con una apuesta clara por el comercio local: programación completa

Una semana para que la ciudad de Cádiz acoja, un año más, la programación de Navidad. Y este viernes se ha dado a conocer todos los actos y actividades para la temporada 2025-26, con un evento oficial que ha contado con la presencia destacada del alcalde Bruno García, la concejala de Fiestas Beatriz Gandullo, así como representantes del tejido comercial local. José Amaya, presidente de la Asociación Cádiz Centro Comercial, y Alicia Reyes, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Extramuros. Además, también ha estado presente María Moreno, que protagonizará la ceremonia de encendido de luces navideñas el próximo viernes 28 de noviembre.

El programa recoge actividades culturales y de ocio y promoción comercial pensadas «por y para el comercio local», según subrayaron las autoridades presentes. El objetivo es dinamizar tanto las calles del centro histórico como los barrios extramuros, integrando la tradición y la modernidad en un calendario festivo que pretende atraer no solo a los gaditanos sino también a visitantes.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que esta iniciativa no es solo una celebración estética, sino una herramienta estratégica para reforzar el comercio de proximidad. Al invertir en eventos y en iniciativas de visibilidad para los pequeños comerciantes, las autoridades buscan que la Navidad sea un motor de actividad económica y social. De hecho, tanto el Centro Comercial Abierto como la Asociación de Comerciantes de Extramuros jugarán un papel activo con promociones, animaciones y propuestas propias durante toda la campaña.

Encendido de luz con ceremonia

La ceremonia del 28 de noviembre -a cargo de María Moreno- tendrá un fuerte carácter simbólica. Marcará el inicio oficial del alumbrado navideño y será un punto de encuentro para toda la ciudad. En ese acto estarán presentes también los representantes institucionales y comerciales, reforzando la idea de una Navidad compartida que aúna administración y tejido empresarial local.

El alcalde Bruno García ha expresado en su intervención que la Navidad de Cádiz no solo debe emocionar, sino servir como un estímulo para la economía local: «Estamos trabajando para que cada luz encendida suponga una oportunidad para nuestros comerciantes, para que las familias vivan la magia de estas fiestas sin olvidar que somos una ciudad viva, con comercio, con historia».

Por su parte, la concejala Beatriz Gandullo ha añadido que las actividades han sido diseñadas pensando en todos los barrios: «Queremos que la Navidad llegue a cada rincón de Cádiz, que todos puedan disfrutar de espectáculos, iluminación y propuestas culturales, pero también que esta celebración refuerce los lazos con los comerciantes, que son el alma de nuestra ciudad».

El comercio local, protagonista real

Tanto José Amaya como Alicia Reyes han reiterado que esta Navidad será muy diferente para sus asociaciones. Amaya ha destacado que el Centro Comercial Abierto pondrá en marcha campañas de fidelización, concursos y acciones para atraer compradores. Reyes, por su parte, remarcó la importancia del apoyo institucional: «Este tipo de colaboración público-privada fortalece el comercio de extramuros, da visibilidad a los negocios locales y genera un impacto muy positivo en nuestra economía», ha dicho.

Identidad gaditana

Aunque la Navidad suele estar marcada por tradiciones universales, la propuesta de Cádiz para esta temporada tiene un sello propio: el del comercio local y la comunidad. No es simplemente alumbrado o eventos, sino una apuesta por un modelo de Navidad sostenible y cultural, con un claro retorno social y económico.

El calendario completo de actividades ofrece múltiples opciones -desde espectáculos infantiles y conciertos hasta actividades de promoción comercial- que se irán desarrollando a lo largo de diciembre y hasta después de Reyes, con el fin de mantener viva la ciudad durante todo el periodo festivo.

En definitiva, Cádiz arranca esta Navidad con luz, música, magia… y una ambición más profunda: que cada rincón comercial sienta el pulso de estas fiestas como una oportunidad para crecer, conectar y fortalecer su presencia en el corazón urbano.

