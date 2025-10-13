Cádiz comienza a preparar su iluminación de Navidad: «Viene más fuerte que el año pasado»

Muchos gaditanos han comenzado a preguntarse qué son esos bloques de hormigón que desde hace días han cambiado el paisaje y la fisonomía de la arteria principal de Cádiz, la avenida. Algunos olvidadizos y que seguramente luego han recordado que dichas estructuras les van a acompañar durante varios meses pues son las bases de lo que va a ser la iluminación extraordinaria de la ciudad tanto en Navidad como en las próximas fiestas de Carnaval.

Iluminación que ya se trabaja en la ciudad, sí en octubre, de cara a que a finales del mes de noviembre todo esté a punto y Cádiz tenga «la Navidad que siempre ha merecido», según ha recordado el alcalde Bruno García.

Y es que en el Ayuntamiento de Cádiz aún no se ha olvidado lo que fueron algunas de las fiestas navideñas con José María González 'Kichi' como alcalde. Auténticos despropósitos con puesta en marcha de la iluminación días antes de Nochebuena y más de un Carnaval con tres luces más dignas de una aldea que de una ciudad como Cádiz.

Con esas premisas, el cambio ya se apreció en 2024 de manera ostensible con una agenda de actividades y una iluminación acorde a lo que se busca en cualquier ciudad en Navidad: que los habitantes del lugar se queden en su tierra y disfruten, y que las compras también se queden en el sitio. Todo influye, por más que algunos crean que es lo mismo comprar en una calle iluminada que hacerlo en una sin un solo adorno. Que le pregunten a los comerciantes.

Con todo, y viendo que ya ha comenzado a prepararse todo, Bruno García tiene más que claro lo que quiere para el mes de diciembre y la primera semana de enero. «La Navidad viene fuerte como el año pasado. Lo hemos dicho abiertamente, pensábamos que las Navidades anteriores eran impropias de una ciudad como la nuestra principalmente para que los gaditanos vivieran bien su Navidad y disfrutaran. Eso no había pasado, el año pasado lo cambiamos y fue un éxito. Este 2025 va a ser como el año pasado pero reforzado con una buena iluminación y una buena agenda para que los gaditanos se queden en su ciudad«.

Y es que el alcalde tiene más que claros los objetivos que persigue de cara a las fiestas de adviento. «Si además de que los gaditanos se queden aquí conseguimos que venga turismo a consumir y comprar pues mucho mejor. Pero la Navidad la orientamos para que los gaditanos puedan disfrutar. Ese es el punto principal, que la gente de Cádiz disfrute de su ciudad. Lo conseguimos el año pasado y va a ser el espíritu de esta», reconoce García.

«El turismo es positivo si convive con los gaditanos»

Antes de lo que vendrá, el balance por parte del alcalde no puede ser más positivo, sobre todo viniendo de un mes de septiembre más intenso que nunca en el ámbito cultural, social y deportivo con eventos de la índole del South Series, Cádiz Romana, o SailGP, entre otros.

«El mes de septiembre ha sido un gran mes, lo dicen diversos sectores de la ciudad y se ha notado en la calle. Ya hemos dejado atrás lo del turismo solo en verano, estamos tratando de generar actividad económica a través de la cultura. Todos los eventos que hacemos es para que la ciudad la haga suya. Todo es para los gaditanos. Que la ciudad refuerce su contexto con el mar, la cultura, con todo. Queremos que se hagan esos eventos para los gaditanos, la hostelería, el comercio y luego para que vengan a visitarnos. Primero siempre para la ciudad«, insiste Bruno García .

En este sentido el alcalde destaca el nivel de ocupación hotelera más allá de la época estival. «Tenemos turismo todo el año, los cruceros nos completan también el verano. Tenemos una buena ocupación casi siempre, salvo algunos meses más flojos pero creo que la ciudad en términos turísticos está en términos positivos«. No obstante, el alcalde insiste sobre la misma cuestión: »Son positivos si esos números son en convivencia con los gaditanos. Si al turismo sostenible, a la cultura y siempre en convivencia con los vecinos«.

Mirando al futuro, el Ayuntamiento trabaja en mantener dos eventos de carácter internacional en la ciudad, caso de SailGP y el South Series. Con el apoyo del consistorio y la Diputación más que confirmado, parece que la Junta de Andalucía sigue adelante. «Estamos trabajando en South Series y SailGP para el año que viene. Aquí sabemos hacerlo y lo hacemos muy bien. Trabajando con ellos de manera natural seguro que pronto habrá buenas noticias. Sabemos hacer bien las cosas. Tenemos alternativas siempre porque la ciudad debe reforzar su entidad con el mar y con la historia«, concluye el alcalde Bruno García.

