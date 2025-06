La formación profesional garantiza un empleo: «Las empresas demandan más técnicos que universitarios»

Para empezar, un dato. La mitad de los alumnos que hacen un ciclo formativo de grado superior se quedan trabajando en la misma empresa en la que hacen sus prácticas obligatorias. El 51%, para ser más exactos. Porcentaje que con el tiempo crece, pues una vez que el alumno acaba sus estudios en la mayoría de los casos encuentra un empleo más pronto que tarde.

Porque hay que derribar tópicos, esos que dicen que lo fundamental en la vida es tener una carrera e ir a la universidad. Ahora mismo la sociedad quiere solucionadores de problemas, véase técnicos, o lo que es lo mismo: soldadores, electricistas, montadores y un largo etcétera de profesionales que vienen de la FP y llegan de años de estudios que, por qué no, también pueden complementar con el paso por la facultad en un futuro.

Dan fe en el colegio Salesianos de Cádiz, centro educativo que va más allá de la enseñanza a todos los niveles infantiles y juveniles. Hay una joya de la corona dentro que es la Formación Profesional, la FP de toda la vida. Unos 600 alumnos cursan estos estudios en el centro, con sus talleres y las obras que se están ejecutando para que el centro disponga de mejores instalaciones. Y es que el colegio es hoy por hoy uno de los más grandes en Andalucía en cuanto a la formación profesional se refiere.

Alfonso Bermúdez, jefe de estudios de la Formación Profesional en Salesianos, habla de lo suyo con pasión pero también con objetividad. No quiere ni mucho menos que un chico opte por la FP antes que una carrera. No. «Aquí lo importante es saber qué hacer para ser feliz. La formación está muy bien y no puedes despreciar la universidad pero hay que saber bien lo que se quiere hacer. Nunca está de más hacer la carrera pero hay que entender lo que te va a hacer feliz. ¿Para que tiene que ir a la universidad una persona que quiere ser mecánico?«, pregunta.

Salesianos ofrece 14 ciclos formativos, 4 básicos, 7 medios y 3 de grados superior con una demanda brutal. «Están relacionados entre sí para que los alumnos puedan continuar su formación. Tenemos grados básicos de electricidad y montaje, servicios administrativos. En grados medios tenemos la continuación con módulos de telecomunicaciones, soldaduría, climatización o gestión administrativa. En grados superiores tenemos mecatrónica industrial y dos ciclos de informática», destaca el jefe de estudios.

Ciclos formativos con alumnos de toda la provincia incluso de otros lugares de Andalucía, porque «hay gente que viene a Cádiz a estudiar un ciclo en un piso de estudiante como si de una carrera se tratase». Y dentro de la oferta educativa, uno sobresale. «Mecatrónica existe en pocos sitios, solo se oferta en dos lugares en la provincia de Cádiz con inserción laboral garantizado casi al 100%. Desde un punto de vista industrial es la joya de la corona porque salen técnicos que valen para muchas cosas«, señala Alfonso Bermúdez.

¿Qué tipo de alumnos optan por la formación profesional? El jefe de estudios del colegio gaditano desvela que «el perfil del alumno cambia según la etapa. En el grado básico hay alumnos que no les ha ido bien la secundaria y tienen una segunda oportunidad con la formación profesional. La mitad del tiempo la ocupan con asignaturas de secundaria y la otra aprendiendo el ciclo y si acaban tienen dos títulos. Una vez acaban nosotros le animamos a seguir estudiando para tener una mejor formación. Por su parte, quien acaba secundaria puede hacer un grado medio y quien acaba bachillerato puede hacer un grado superior. Hay muchos alumnos que se reconducen en un grado básico».

La cuestión no es solo estudiar, sino ponerle actitud. «Lo normal es encontrar trabajo una vez que estás titulado como mucho un año. Aquí también la clave es que te guste. Puedes ser muy inteligente pero esto te tiene que gustar, porque a un técnico le van a pagar por solucionar problemas».

«A muchas empresas les vale con un ingeniero, pero necesitan nueve técnicos de grado superior»

Y ahí es cuando entra el tópico antiguo y desfasado de que todo aquel que acaba en un la FP es porque no vale para estudiar. «Es difícil romper esa mentalidad. El objetivo de cualquier empresa está en un técnico de grado superior porque combina un nivel de formación teórico elevado, que equivale un año de carrera, pero sobre todo porque su formación práctica es altísima y eso lo necesitan las empresas. Para materle mano a una máquina se necesita un técnico», explica Bermúdez.

No es la primera vez que un estudiante sale de la Universidad para estudiar un ciclo formativo. «Tenemos muchos casos de licenciados que no encuentran trabajo y se meten en un grado superior relacionado con lo suyo, aprenden la parte práctica y en las empresas ven sus capacidades. En los grados hay una formación que no termina de estar en las carreras universitarias. También hay quien abandona la carrera y se mete en el ciclo superior. Un ingeniero en telecomunicaciones termina la carrera, no encuentra trabajo, viene aquí, estudia un ciclo, hace las prácticas en la empresa y lo contratan. Lo que te da el acceso a la empresa es un grado superior, que en el caso de la FP debería ser haciendo un grado medio previo. A muchas empresas les vale un ingeniero y nueve técnicos de grado superior«, apunta el jefe de estudios de Salesianos.

Alfonso Bermúdez, jefe de estudios de Formación Profesional en Salesianos nacho frade

Y fuera de los ciclos y la universidad, ¿qué buscan las empresas? «Se necesitan soldadores, electricistas, técnicos de frío y automoción. Hay una demanda tremenda. Este año todos los que han salido de montaje han encontrado trabajo. Esto no es una cuestión tampoco de estadística, la idea es que tengan un proyecto de futuro. El que acaba un grado medio puede encontrar trabajo pero lo ideal es que siga formándose, igual que en el caso del grado básico«.

«Hay empresas que quieren trabajar con nosotros pero no hemos tenido alumnos que mandarles porque ya están colocados en otras empresas. Hay mucha demanda de titulado de formación profesional. Empresas como Navantia o su Clúster necesitan trabajadores», reconoce Alfonso Bermúdez que añade: «El sector industrial de Cádiz tiene una proyección de contratación en un corto espacio de tiempo. Ni sumando todos los colegios de FP de Cádiz seríamos capaces de dotar de personal a esas empresas«.

Y volviendo a ese sanbenito que sigue teniendo la FP, que parece la hermana pequeña de la formación, Alfonso Bermúdez recuerda que también son los orientadores los que tienen que echar una mano. «Los orientadores se están dando cuenta que no todo tiene que ser ir a la Universidad, por lo que les llega porque ellos no han pasado por la Formación Profesional. Tratamos de estar en contacto con los orientadores para que conozcan lo que es esto. Hay que cambiar el chip un poco en las familias en cuando a lo que es la carrera».

«Lo importante de la Formación Profesional es que le guste al alumno. Puede ser más o menos difícil pero si te gusta seguro que el alumno va a encontrar el camino para sacarlo adelante», sentencia Alfonso Bermúdez.