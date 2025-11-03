Alcanzado un acuerdo total sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz

Las partes implicadas en la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad de Cádiz han alcanzado un acuerdo total tras la reunión mantenida este lunes 3 de noviembre entre representantes de la empresa adjudicataria, Óbolo SCA, y el Ayuntamiento de Cádiz.

Durante el encuentro, que se ha desarrollado en un ambiente de colaboración y entendimiento mutuo, se han abordado todos los puntos del orden del día recogidos en el acta oficial firmada por ambas partes. Según el documento, se ha llegado a un consenso en todas las cuestiones tratadas, reflejando un compromiso común por la mejora de servicio y las condiciones laborales del personal.

Este acuerdo llega tras varias semanas de tensiones y reivindicaciones por parte de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, que reclamaban mayor estabilidad y mejores condiciones laborales. Las movilizaciones culminaron el pasado 30 de octubre, cuando un grupo de empleadas interrumpió el pleno municipal para exigir avances en las negociaciones.

Nueva etapa en el servicio

La reunión de este lunes, sin embargo, ha supuesto un punto de inflexión en el conflicto. Tanto la empresa como el consistorio han valorado positivamente el clima de diálogo alcanzado y la predisposición constructiva mostrada por todas las partes para resolver los puntos pendientes.

Asimismo, en el acta firmada se detallan los compromisos adoptados, que permitirán reforzar la comunicación entre la empresa y el comité de trabajadoras, así como garantizar la continuidad y calidad del servicio que se presta a personas mayores y dependientes en sus domicilios.

Fuentes implicadas en la negociación han trasladado las buenas sensaciones tras el encuentro y han subrayado la importancia de haber recuperado el diálogo directo como herramienta fundamental para avanzar en la gestión del servicio. «La prioridad es asegurar el bienestar de las personas usuarias y las condiciones dignas de las trabajadoras que lo hacen posible», han señalado tras la firma del acta.

Con este acuerdo, se abre una nueva etapa de estabilidad y cooperación en un servicio esencial para la ciudad, que atiende a cientos de personas en situación de dependencia. Tanto el Ayuntamiento como Óbolo SCA han reiterado su voluntad de mantener el compromiso con la mejora continua, la transparencia y el trabajo conjunto en beneficio de la ciudadanía gaditana.