El alcalde de Cádiz recibe a los Reyes Magos de 2026

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha recibido este jueves en el Ayuntamiento de Cádiz a las personas elegidas para encarnar en 2026 a los Reyes Magos de Oriente, así como a la Estrella de Oriente y Cartero Real de las próximas fiestas navideñas.

Con ilusión y alegría se han presentado en el Consistorio gaditano quienes encarnarán a sus majestades en la próxima cabalgata el 5 de enero. Cabe recordar que representará al Rey Melchor el periodista y director de LA VOZ durante más de una década Ignacio Moreno Bustamante. Andrés Delfín, comercial, hará el papel de Gaspar, mientras que en el papel de Baltasar estará el precisamente, mago Juan Romero Rubiales. La Estrella de Oriente será la matrona Mimi Melero Ordóñez, mientras que el papel de Cartero Real recaerá en el empresario Álvaro Sánchez Huerta.

Junto a ellos ha estado el presidente de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz, Manuel Navarro, así como otros miembros de la directiva de dicha entidad. La concejala Beatriz Gandullo también ha acudido a esta recepción en la que los protagonistas han incidido en la emoción que les causa esta próxima experiencia.

Alumbrado navideño en Cádiz

El próximo viernes 28 de noviembre, a partir de las 19 horas, Cádiz dará el pistoletazo de salida a la temporada navideña con la inauguración oficial del alumbrado extraordinario de Navidad, que llenará de luz y color las calles gaditanas.

En esta ocasión, será la bailaora y coreógrafa gaditana María Moreno quien se encargue de protagonizar la ceremonia, ofreciendo una actuación que fusiona arte, tradición y la magia de la Navidad.

El acto inaugural tendrá lugar en la plaza de San Juan de Dios, donde se encenderán las luces que marcarán el inicio de un programa festivo repleto de actividades para todos los públicos.