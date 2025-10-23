Cádiz ya tiene sus Reyes Magos 2026

La magia de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 comienza a tomar forma en Cádiz. Este jueves, la Asociación de Reyes Magos de Cádiz dio a conocer oficialmente los nombres de quienes encarnarán a Sus Majestades los Reyes Magos, al Cartero Real y a la Estrella de Oriente, tras la votación celebrada y el posterior anuncio en la sede de la Fundación Cajasol.

Los nuevos protagonistas de la cabalgata ya se preparan para llenar de ilusión las calles gaditanas el próximo 5 de enero, en un evento que cada año congrega a miles de familias y mantiene viva una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad. Una cita que une historia, tradición y entusiasmo, y que marca el inicio de los preparativos para la esperada jornada en la que los Reyes Magos recorrerán Cádiz acompañados por la Estrella de Oriente y el Cartero Real.

Los Reyes Magos 2026 de Cádiz serán el periodista, director durante diez años de LA VOZ y actual colaborador, Ignacio Moreno Bustamante, el comercial Andrés Delfín Martínez y el mago Juan Romero Rubiales.

La Estrella de Oriente estará representada por la matrona Mimi Melero Ordóñez, mientras que el papel de Cartero Real recaerá en el empresario Álvaro Sánchez Huerta.

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 rendirá homenaje a la ciudad de Cádiz a través de un recorrido lleno de identidad, historia y encanto local. La magia navideña se unirá al espíritu gaditano en un desfile que se presenta como una auténtica declaración de amor a la ciudad.

Nueve carrozas darán vida a esta edición: cinco dedicadas a Melchor, Gaspar, Baltasar, la Estrella de Oriente y el Cartero Real, y cuatro inspiradas en rincones emblemáticos como la Alameda Apodaca, las Puertas de Tierra, La Caleta y la Catedral de Cádiz.

Cada una contará con su propia ambientación artística, música, confeti e iluminación especial, convirtiendo el desfile en un espectáculo visual en el que los niños serán protagonistas, interpretando escenas vivientes que reflejarán la esencia de cada enclave gaditano.

La teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha destacado que el objetivo del Ayuntamiento de Cádiz es ofrecer «una cabalgata inolvidable, en la que tradición, fantasía y cultura local se fusionen para hacer brillar la noche más mágica del año».

Con esta propuesta, Cádiz reafirma su identidad y su compromiso con unas fiestas que unen emoción, arte y orgullo gaditano, consolidando su cabalgata como una de las más esperadas de toda la Bahía de Cádiz.

