Los Reyes Magos de Cádiz: « La ilusión más grande de nuestras vidas»

Entre la ilusión, lo inesperado y sobre todo el intenso trabajo que tiene por delante. Así han recibido los afortunados la designación como Reyes Magos de Cádiz para la Navidad de 2026. Un anuncio que se ha producido en la tarde de este jueves y que ha acogido a algunos de sus protagonistas con una enorme sorpresa.

La Asociación de Reyes Magos de la ciudad ha dado a conocer las cinco personas afortunadas que encarnarán a sus majestades, así como la figura del Cartero Real y la Estrella de Oriente.

Así, representará al Rey Melchor el periodista y director de LA VOZ durante una década Ignacio Moreno Bustamante. Andrés Delfín, comercial, hará el papel de Gaspar, mientras que en el papel de Baltasar estará el precisamente, mago Juan Romero Rubiales.

La Estrella de Oriente estará representada por la matrona Mimi Melero Ordóñez, mientras que el papel de Cartero Real recaerá en el empresario Álvaro Sánchez Huerta.

Con el mayor número de votos el gaditano Ignacio Moreno Bustamante será Melchor en las próximas navidades. Hasta hace unos meses director de La Voz de Cádiz y ahora en otras labores profesionales como director general de la Fundación Andalucía 27, entidad creada para defender los intereses de nuestra tierra en Madrid y presidida por Federico Linares.

«Es verdad que llevaba varios años en la lista para poder ser Rey Mago pero en esta ocasión no me lo esperaba para nada. Aunque ahora trabajo en Madrid llevo siempre a Cádiz en mi corazón y prometo estar el máximo tiempo posible en la ciudad. Es la mayor ilusión de mi vida», explica a este medio el que ha sido su director hasta hace unos meses.

«Estoy ilusionado y abrumado y sobre todo muy contento por mi familia. Supone un reto muy bonito que voy a vivir de una manera muy intensa porque Cádiz es mi ciudad y mi vida», explica.

Por su parte, el empresario Andrés Delfín, que encarnará a Gaspar, no salía aún de su asombro tras conocer que será Rey Mago. «No me lo esperaba para nada. Es una ilusión muy grande porque he ido en muchos cortejos y he colaborado mucho con la asociación. Ha sido una sorpresa muy grande, estoy muy contento por mis hijas porque lo van a vivir de una manera muy intensa. Solo espero que todo sea muy bonito», destaca Delfín que no oculta que «muchas veces te ves en la terna pero también ves a mucha gente preparada», apunta.

Y de mago a Rey Mago. «Un paso más», reconoce entre risas quién será Baltasar. El mago Juan Romero se muestra muy feliz por la noticia. «Llegué hace unos 30 años a la asociación colaborando con Fernando Lallemand y Pepe Ruiz de La Gloria y para mi es algo muy grande. Es un reconocimiento a tantos años de colaborar como la asociación. Soy mago y solo me faltaba ser rey«.

«Aunque tengo una edad tengo niñas con diez años lo voy a dar todo. Si soy mago es para que la gente disfrute la magia, imagina siendo Rey Mago. Ya es lo siguiente», sentencia.