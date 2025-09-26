Aemet confirma sus pronósticos: fuerte riesgo de lluvia en Cádiz este fin de semana

Después de varios días de temperaturas muy agradables, el tiempo cambiará de forma brusca en Cádiz. Es lo que afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en sus últimas previsiones indica un alto riesgo de lluvia en la ciudad de cara a este fin de semana. Estos pronósticos, además, coinciden con el primer fin de semana del otoño, que comenzó de forma oficial el pasado lunes.

Cádiz, por tanto, no podrá vivir el famoso veranillo de San Miguel, ese fenómeno climático que se produce cada año a finales de septiembre coincidiendo con la festividad de este santo (29 de septiembre) y que consiste en una leve subida de las temperaturas que se produce durante unos días justo antes de la bajada típica del otoño.

Previsiones de Aemet

Según las últimas informaciones de Aemet, existe un alto riesgo de que la lluvia haga acto de presencia en Cádiz durante los próximos días. No será el sábado 27, donde el riesgo es del 0% y se esperan unas temperaturas máximas de 25 grados y unas mínimas de 18. Los pronósticos cambiarán a partir de este día.

Para el domingo 28 de septiembre, el riesgo de lluvia aumenta de forma considerable. Según Aemet, desde las 00:00 hasta las 12:00 horas hay una probabilidad de precipitaciones del 90%. Desde las 13:00 hasta las 23:00 horas, este porcentaje se mantendrá muy alto, en torno a un 85%, con picos de mayor riesgo durante las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este día, además, las temperaturas se mantendrán muy estables, con unas máximas de 24 grados y unas mínimas de 20.

Previsiones de Aemet aemet

El fuerte riesgo de lluvia también se mantendrá durante las primeras horas del lunes 29 de septiembre. En esta jornada, desde las 00:00 hasta las 12:00 horas la probabilidad de precipitaciones será de un 70%, con el momento de mayor riesgo en torno a las 08:00 horas. El porcentaje bajará de forma significativa a partir de las 13:00 horas hasta situarse en un 55%.

Predicción del resto de la semana



➡️Ambiente cálido en las horas centrales del día; temperaturas máximas por encima de los 30 ºC en el interior sur peninsular y 25ºC en el interior norte.

➡️Domingo: probables chubascos y rachas de viento fuertes en el litoral del golfo de Cádiz. pic.twitter.com/VlGnpYy2o5 — AEMET (@AEMET_Esp) September 25, 2025

¿Cuándo vuelven los días soleados?

A partir del martes 30 de septiembre, el riesgo de lluvia en Cádiz bajará considerablemente y se situará entre un 30% y un 10%. Durante el resto de la semana, además, se esperan días soleados y temperaturas muy agradables propias del inicio del otoño, con máximas de entre 26 y 23 grados. Será en el momento en el que la ciudad sí podrá disfrutar del esperado veranillo de San Miguel.

Aemet, en cualquier caso, irá actualizando sus previsiones con el paso de las horas, aunque parece claro que los gaditanos tendrán que tener el paraguas a mano durante este fin de semana en el que la lluvia podría hacerse notar en Cádiz.