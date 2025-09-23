Los restos del huracán Gabrielle apuntan a España y pueden llegar al Golfo de Cádiz: amenaza de fuertes vientos e intensas lluvias

Con la entrada del otoño, Andalucía acoge esta semana un descenso «lento» de las temperaturas, registrando unas máximas que giran en torno a los 29 y los 33 grados, con mínimas por debajo de los 20 grados.

Así lo anunciaba este pasado lunes el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, resumiendo que se trata de «un cambio importante» debido a que el anticiclón se coloca a dirección norte-sur, transportando una masa de aire fría procedente del norte que también ha llegado a la comunidad andaluza.

Ha llegado, pero a unos puntos más que otros. Del Pino destacaba que las temperaturas mínimas han caído hasta 14 grados en algunos municipios en comparación con la jornada anterior. Y añadía que «seguirán bajando», aunque de forma más moderada, durante los próximos días.

El panorama obliga también a mirar al desarrollo y a la evolución del Huracán Gabrielle, actualmente, tal y como se destaca en MeteoSur, «un poderoso huracán de categoría 4 con rachas de 230 kilómetros por hora».

Se apunta desde MeteoSur: «Mañana miércoles esta previsto que siga su camino hacia el noreste/este rumbo a las Azores, debilitándose a categoría 2 con rachas de 180 km, pero una vez llegado a dichas islas, mantendría la categoría 2 y podría reforzarse en cuanto a vientos se refiere alcanzando nuevamente rachas de 200 km«.

Y se añade: «A partir del jueves continúa la incertidumbre, aunque los escenarios manejan que podría acabar impactando en el oeste peninsular, ya veremos que zonas finalmente. En caso de impactar lo haría ya en forma de una borrasca extratropical con efectos mucho menos adversos que un huracán. Aun así las rachas y las lluvias podrían ser muy notorias«.

MeteoSur hablaba ya este pasado lunes de la posibilidad de que el huracán Gabrielle apunte hacia el Golfo de Cádiz: «Semana entretenida de seguimiento, hoy lunes, Gabrielle es por fin Huracán de categoría 1 con rachas de 150 km. Esta previsto que mañana martes por la mañana se intensifique de manera rápida, alcanzando la categoría 3 con rachas de 200 km, al mismo tiempo que sigue su trayectoria hacia el noreste/este. De cara al miércoles, esta previsto que pueda alcanzar las Azores aún como huracán aunque de categoría 1 con rachas de 145 km. A partir de ahí la incertidumbre es muy elevada (cosa normal de este tipo de sistemas) hay muchos escenarios, algunos lo mandan al Golfo de Cádiz, otros hacia Irlanda, otros lo deja rondando las costas portuguesas. En fin, veremos que pasa finalmente, toca esperar e ir siguiéndolo«.

¿Llegará a la costa de Cádiz?

Meteored, como no podía ser de otra manera, también estaba abordando el tema. Y señala lo siguiente, destacando que los restos del huracán apuntan a España y al Golfo de Cádiz:

«Los modelos numéricos pronostican que existen probabilidades de que Gabrielle llegue a las costas occidentales de la península ibérica, ya debilitado y como una borrasca extratropical llamada ex-Gabrielle«.

«Las incertidumbres sobre su intensidad y posición del centro de bajas presiones siguen siendo altas cuando, para el fin de semana y la próxima semana, se acerque a las costas europeas«.

«Sigue apareciendo un arco de posibles posiciones que van desde el suroeste de Irlanda a las costas continentales portuguesas. Una opción que ha bajado sus probabilidades es que el centro de ex-Gabrielle se sitúe en el golfo de Cádiz, aún no descartable, y aumentan las probabilidades de que el centro de las bajas presiones se acerque a las costas de Galicia«.

Más temas:

Irlanda

Andalucía