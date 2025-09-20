El tiempo en Cádiz: ¿Cuándo bajarán las temperaturas?

El verano de 2025 es ya oficialmente el más cálido de la serie histórica, desde 1961, en España, con un total de 33 días de ola de calor y seco en cuanto a precipitaciones, según ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Y es que este verano ha superado en 0,1ºC al de 2022 y en 0,6ºC al de 2003, veranos« extremadamente» calurosos en palabras del portavoz de la AEMET Rubén del Campo.

Además, el de 2025 ha tenido una temperatura media peninsular de 24,2ºC, lo que supone 2,1ºC por encima de lo normal para esas fechas. En concreto, Del Campo ha destacado que junio fue el mes con mayor temperatura media de la serie, con 3,6ºC por encima de lo normal.

Calor, bochorno, humedad... Las palabras claves de los últimos días van tocando a su fin, dejando atrás días que han sido poco llevaderos en Cádiz y que han permitido disfrutar de la playa en jornadas más agradables que las vividas en pleno verano.

«El domingo BAJARÁN las TEMPERATURAS unos 5 o 6°C tanto máximas como mínimas», se adelanta desde MeteoCádiz.

Y se detalla: «Como estos días tenemos altas temperaturas, la bajada dejará unas máximas agradables (NO frías) y unas mínimas frescas, sobre todo la noche del lunes y madrugada del martes (frío). El miércoles vuelve el levante y subirán las temperaturas de nuevo, pero no tanto».

«En el Campo de Gibraltar, el domingo, al soplar poniente, subirán las máximas unos 3°C. El descenso aquí se notará la tarde del lunes y madrugada del martes. Ve preparándote. Avisado/a quedas», se concluye.

Previsión para el fin de semana

La previsión del tiempo para este fin de semana emitida desde MeteoSur, que pone el foco también en la bajada de las temperaturas, es la siguiente:

«Este sábado vendrá marcado aún por la nubosidad, preferentemente durante la tarde en gran parte de la comunidad. El viento aun será de levante por la mañana y bastante mas flojo, durante la tarde, desaparecerá. Y las temperaturas que podrían bajar ya un poco, mas lo harán las nocturnas«.

«El domingo los cielos estarán muy despejados en gran parte de Andalucía, quedando un poco de nubosidad en el extremo mas oriental. El viento de poniente moderado con alguna racha fuerte. Las temperaturas bajarán de forma evidente en gran parte de la comunidad, a excepción del litoral malagueño, las mínimas también bajarán en toda la comunidad«.