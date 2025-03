La de Cádiz no es la única: este pueblo de Huelva también tiene su Puerta de Tierra

Si pensabas que la famosa Puerta de Tierra de Cádiz solo existían en la capital gaditana, prepárate para sorprenderte. En un pequeño rincón de Huelva, un creativo museo en miniatura ha recreado este emblemático monumento, entre otras maravillas andaluzas, en un espacio único que ha dejado a los usuarios de TikTok completamente asombrados que están compartiendo el vídeo de @elproximotren.

Las Puertas de Tierra de Cádiz son una de las estructuras más representativas de la ciudad. Situadas en la entrada del casco antiguo, han sido testigos de siglos de historia y transformaciones. Originalmente, estas puertas formaban parte de la muralla de la ciudad y servían como una entrada fortificada. Hoy en día, son un símbolo de la relación entre el mar, la ciudad y su historia.

Pero parece que Huelva no se queda atrás cuando se trata de tener sus propia «Puerta de Tierra». Y no, no estamos hablando de una réplica exacta, sino de una versión miniatura, ¡pero no por ello menos impresionante!

Un museo único y pintoresco

Lo que comenzó como una casita donde un abuelo, Juan, quería darles un lugar a sus nietos para jugar, ha evolucionado en un auténtico museo en miniatura. En este singular espacio, Juan ha recreado con esmero y pasión rincones de toda Andalucía.

Con más de 20 años de trabajo y más de 80 años de vida, Juan sigue ampliando este pequeño pero fascinante mundo a escala, donde puedes encontrar una representación de cada provincia andaluza.

«¿Quieres recorrer Andalucía sin salir de Huelva?» es la invitación que aparece en el video viral de TikTok que ha causado furor en las redes. Y es que, además de las Puertas de Tierra, en este museo se pueden ver detalles minuciosos de otras ciudades y monumentos emblemáticos de la región, todo reunido en un solo lugar, como si fuera una máquina del tiempo en miniatura.

El proyecto de Juan no solo es una oda a la creatividad y el arte, sino también a la historia y la cultura andaluza. Con una dedicación incansable, sigue ampliando su colección, que atrae a curiosos y turistas que quieren conocer más sobre nuestra tierra. Y lo mejor de todo, ¡es completamente gratuito!

Si alguna vez estás por Huelva, no dudes en acercarte a este rincón único que, aunque pequeño, tiene una gran historia por contar.