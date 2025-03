'Misterios' de Cádiz: el objeto no volador identificado sobre el segundo puente

Es una imagen que está dando mucho que hablar en redes sociales. Muy compartida, muy comentada... viral.

Se trata de una imagen en la que a priori podría decirse que aparece un objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo ovni, sobre el segundo puente de la ciudad.

Es una imagen llamativa, vaya por delante. Y no son pocos los que han puesto el grito en el cielo.

Pero no, no se trata de un ovni. Más bien al contrario... podríamos hablar de un onvi: objeto no volador identificado.

Y es que al hacerse la fotografía, se ha colado en ella una lámpara de techo de la habitación de la casa desde la que se ha tomado la instantánea.

La foto es llamativa, inquietante que diría Iker Jiménez, pero si no se hubiese colado la lampara de techo estaríamos hablando de una fotografía preciosa motivada por el coletazo de la borrasca 'Martinho', con el sol y la lluvia de protagonistas, con los dos pies ya en la primavera.