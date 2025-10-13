Laboral

Cádiz cuenta con más de 432.000 afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan

La horquilla de 45 a 49 años es la que mayor número de personas recoge, con 66.085 trabajadores

La provincia cerró el pasado mes de septiembre con más de 432.000 afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan, de los que un 15,5% lo hacen dentro del régimen especial de trabajadores autónomos. Además, la horquilla entre los 30 y los 59 años es la que aglutina el mayor numéro de afiliados trabajando.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la Tesorería General de la Seguridad Social y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidos por Europa Press, el total de afiliaciones a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en la provincia de Cádiz asciende a 432.559.

De ese total, 335.903 pertenecen a un régimen general, 67.152 al Régimen Especial Trabajadores Autónomos, 21.233 al Sistema Especial Agrario, 4.468 al Sistema Especial de Empleados del Hogar y 3.803 al Régimen Especial del Mar.

Por grupo de edades, la horquilla de 45 a 49 años es la que mayor número de personas recoge, con 66.085, seguida de la horquilla entre 50 y 54 años, con 61.923 y la de 40 a 44 años con 57.173 personas. Por su parte, afiliados trabajando con 70 años o más hay recogidos 1.457, mientras que menores de 20 años se sitúan en 3.403.

