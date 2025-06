Cádiz arde: el horno no se apaga ni de noche

El verano no ha llamado a la puerta. La ha derribado. La provincia de Cádiz afronta desde el pasado fin de semana el primer gran episodio de calor del año, un azote térmico que ha hecho saltar todas las alarmas. Temperaturas diurnas de hasta 42 grados, mínimas nocturnas por encima de los 26 y un ambiente irrespirable anticipan lo que podría ser un verano sin tregua.

Paciencia, agua, abanico, playa, piscina… todo un manual de supervivencia para afrontar esta primera ola de calor, que ha llegado con fuerza. Ni siquiera el litoral, que suele ofrecer cierto respiro, se ha salvado del horno en el que se ha convertido estos días la provincia. Aunque aún se esperan jornadas de bochorno, esta ola ya tiene fecha de caducidad: se prevé un respiro a partir del jueves.

Patrón preocupante

La comparación con años anteriores revela un patrón preocupante: mientras que en 2024 junio fue ligeramente más fresco de lo habitual, el presente 2025 consolida la tendencia al alza en los veranos peninsulares, cada vez más precoces, extremos y prolongados. Un escenario que confirma las advertencias científicas sobre el impacto del cambio climático en el sur de Europa.

Desde el sábado, buena parte del territorio gaditano vive inmerso en una burbuja sofocante. En municipios como Jerez, Puerto Serrano u Olvera, los termómetros han superado los 40 grados durante cinco días consecutivos. La AEMET mantiene activos los avisos por altas temperaturas, al menos hasta el martes, con nivel naranja en zonas del interior —como la Campiña o la Sierra— y nivel amarillo en el resto del territorio.

El sábado, Jerez batió el récord provincial con 41,6 °C, y el domingo volvió a alcanzar los 41,1 °C. Rota, Villamartín o El Bosque han superado los 39 grados en una escalada térmica sin pausa. La costa tampoco escapa. Aunque el viento de levante ha mitigado ligeramente las máximas, su persistencia impide la renovación del aire durante la noche. Resultado: noches tropicales convertidas en verdaderas noches tórridas, con mínimas por encima de los 26 °C en Cádiz capital, Barbate, Olvera o San Fernando.

Ola que rompe récords en junio

Lo que ocurre en Cádiz no es un hecho aislado. La ola de calor golpea a toda España, con avisos activos en 35 provincias, 18 de ellas en nivel naranja. En El Granado (Huelva), se alcanzaron el sábado 46 °C, un récord absoluto para un mes de junio desde que existen registros. La anterior marca, 45,2 °C, databa de 1965, en Sevilla.

La AEMET atribuye este fenómeno a una «cúpula de calor»: un potente anticiclón que impide la dispersión del aire cálido. El calor queda atrapado, se recalienta y vuelve a descender, generando un bucle que incrementa progresivamente la temperatura. Una situación que, lejos de ser excepcional, empieza a consolidarse como patrón.

Previsiones: más calor y mayor duración

Las proyecciones meteorológicas no son alentadoras. Tras una primavera marcada por lluvias intensas, los modelos prevén un verano más cálido de lo habitual, especialmente en Andalucía occidental. Las temperaturas medias se situarán entre uno y dos grados por encima de lo normal, con más jornadas de calor extremo y noches cálidas cada vez más frecuentes.

Según el portal especializado MeteoCádiz, este episodio podría prolongarse al menos hasta el martes. A partir del miércoles se espera un leve descenso térmico, aunque no será hasta la llegada del poniente —previsiblemente el jueves— cuando se note un alivio más claro. De cara al próximo fin de semana, según la AEMET, los termómetros darán un respiro, sobre todo en la Bahía, donde no se superarán los 30 grados. Cádiz capital rondará este viernes los 26º, Rota los 27º y El Puerto alcanzará los 29º. Jerez mantendrá valores más altos, con 33º, y El Bosque llegará a los 36º.

Este fin de semana la playa ha sido una válvula de escape para el calor Francis Jiménez

Impacto en la salud

Desde el Servicio Andaluz de Salud se insiste en seguir las recomendaciones básicas para evitar golpes de calor: mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol y no realizar esfuerzos físicos durante las horas centrales del día. También se pide especial atención a mayores, niños y personas con patologías crónicas.

Los principales síntomas de un golpe de calor son fiebre alta, confusión, piel seca y enrojecida, taquicardia o pérdida de conciencia. En caso de presentar alguno de estos signos, se debe buscar atención médica de forma inmediata. Además, se recuerda la importancia de no dejar a personas ni animales dentro de vehículos estacionados, aunque sea por poco tiempo.

Verano

Cinco días consecutivos superando los 40 grados en el interior y mínimas nocturnas sofocantes en la costa confirman que la provincia de Cádiz encara uno de los veranos más duros de los últimos años. Lo que antes era una anomalía ahora se convierte en una constante: episodios cada vez más frecuentes, intensos y prolongados.

Y esto no ha hecho más que empezar. Julio y agosto aún están por delante, y las previsiones no apuntan a clemencia. «Lo preocupante no es solo esta ola, sino la reiteración de fenómenos similares», advierte un portavoz de la AEMET. La emergencia climática ha dejado de ser futura. Ya está aquí, y transforma no solo el paisaje, sino también nuestros hábitos, nuestra salud y nuestra forma de vivir el verano.

Registros destacados en la provincia de Cádiz

Localidad Máxima Mínima

Jerez | 41,6 °C | 26,3 °C

San Fernando | 39,2 °C | 26,5 °C

Olvera | 40,8 °C | 26,4 °C

Barbate | 38,5 °C | 26,1 °C

Cádiz capital | 37,6 °C | 25,9 °C