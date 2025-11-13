La borrasca Claudia deja impactantes imágenes en Cádiz

La borrasca Claudia se ha dejado sentir con fuerza en Cádiz este jueves. Una jornada complicada con fuertes vientos y lluvias, tal y como se había pronosticado desde la Agencia Estatal de Meteorología que había activado el aviso amarillo por vientos con rachas superiores a 70 kilómetros por hora, lluvia, y fenómenos costeros.

La precaución ha llevado a la cierre de los parques en la capital gaditana. Los paraguas han sido prácticamente inútiles dada la fuerza del viento, por lo no mojarse ha resultado ser prácticamente imposible. La fuerza del mar ha llamado la atención de los valientes que no han dudado en recogerla en imágenes en sus teléfonos móviles.

Precisamente el temporal ha obligado a suspender las conexiones marítimas entre Cádiz y El Puerto y Rota. En el puerto de Tarifa también han quedado suspendidas las conexiones con Marruecos, una decisión que se mantendrá durante este viernes.

Más avisos para este viernes

Para la jornada del viernes, AEMET mantiene el aviso amarillo por lluvias durante todo el día. También, por tormentas sin llegar a descartar la formación de algún tornado de forma aislada. El viento y las rachas superiores a más de 70 kilómetros por hora serán protagonistas entre las 12:00 y las 20:00 horas.

En días sucesivos, aunque se espera que continúen las precipitaciones en toda la provincia, lo harán con menos fuerza dado que no hay ningún aviso activo. Pero todos los pronósticos apuntan a que será un fin de semana lluvioso y que este episodio podría darse por concluido el próximo martes.