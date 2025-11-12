La borrasca Claudia activa el aviso amarillo por lluvia y viento en la provincia de Cádiz

La borrasca Claudia, que ya se ha dejado sentir en Canarias y Galicia, se notará en Cádiz a partir de este jueves con fuertes vientos y lluvias. De ahí, que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya activado el aviso amarillo por viento, lluvia y fenómenos costeros.

Si hablamos del jueves, en el litoral gaditano, el aviso amarillo por viento comenzará a primera hora de la mañana y permanecerá activo durante toda la jornada. El de lluvias empezará a mediodía y se esperan los chubascos más intensos a partir de las 17:00 horas.

Para el viernes, continuará el aviso por lluvias hasta mediodía, no solo en el litoral, sino también en la campiña gaditana, siendo la madrugada las horas en las que se producirán mayores precipitaciones.

Las precipitaciones continuarán durante el fin de semana. Hasta el lunes, la probabilidad de lluvia se mantiene en el 100%. El martes, la probabilidad baja hasta el 60%, pero habrás que esperar la evolución de la borrasca en las próximas jornadas.