Cádiz activa un plan especial para proteger a las personas sin hogar ante el temporal de lluvia y viento

La Delegación Municipal de Servicios Sociales ha puesto en marcha un protocolo de emergencia destinado a proteger a las personas sin hogar ante la previsión de fuertes lluvias y rachas de viento durante los próximos días.

Como parte de esta medida, el Centro Fermín Salvochea permanecerá abierto las 24 horas del día hasta el próximo domingo, dependiendo de la evolución meteorológica, con el objetivo de ofrecer refugio y un espacio seguro para pernoctar.

El teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, ha explicado que esta actuación busca «garantizar la seguridad y el bienestar de las personas sin hogar durante este episodio de inestabilidad climática».

Para facilitar la acogida, el equipo de calle y los voluntarios de las entidades sociales que colaboran en el ámbito del sinhogarismo se encargarán de informar y acompañar a quienes necesiten acceder al centro.

Protección a sinhogarismo

Además, el Ayuntamiento ha dispuesto personal municipal permanente en el Centro Fermín Salvochea, con asistencia especializada para atender las necesidades básicas y sociales de los usuarios mientras dure la activación del protocolo.

Desde Servicios Sociales se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando la importancia de avisar a los servicios municipales o a las entidades sociales ante la presencia de personas que puedan estar en situación de riesgo por las condiciones meteorológicas adversas.

