La Base Naval de Rota abre sus puertas. Fechas y cómo visitarla

Como ya es tradición, la Base Naval de Rota celebrará una jornada de puertas abiertas coincidiendo con el Día de la Hispanidad el próximo 12 de octubre. De esta manera, aquellos que deseen realizar la visita tendrán acceso a conocer algunas zonas del recinto.

Los pases de acceso ya se pueden solicitar en el mostrador de la oficina municipal de turismo situada en la Torre de la Merced, así como a través de correo electrónico que gestionará en esta ocasión la Armada Española: armadarota25@gmail.com. La recomendación para las personas de Rota y lugares cercanos es que recojan sus pases de manera presencial, en la oficina de turismo, de una forma más rápida y directa, ya que a través de correo son muchas la peticiones y no es posible atender a todas.

En las solicitudes a través del correo electrónico, se deben facilitar el nombre completo de cada persona interesada en asistir, número de DNI, así como la fecha de caducidad del documento. No haciendo falta adjuntar el documento de identidad, simplemente proporcionar los datos. Si lo desean pueden indicar su preferencia de turno de mañana o tarde y según disponibilidad se intentará atender a su petición.

Por motivos de seguridad no se gestionarán reservas a través del teléfono.

El horario de la oficina es de lunes a viernes de 10h hasta las 14 horas y de 17h a 19:30h. El sábado de 11:15h a 14h. Únicamente se aceptarán las peticiones que entren a partir del día 30 de septiembre de 2025, y hasta completar las plazas facilitadas.

La visita

De nuevo, el Ayuntamiento de Rota vuelve a colaborar con la Marina española para organizar las salidas que se realizarán en autobús desde la explanada trasera de la estación de autobuses de Rota, a las horas que marque el pase que cada persona obtenga.

En el interior de la Base Naval, los ciudadanos podrán hacer un recorrido por la exposición estática de unidades de la Flotilla de Aeronaves en la pista de vuelo del aeródromo, por la exposición de material y vehículos de Infantería de Marina y de la US Navy instalada en el muelle de la Base y visitar algunos de los buques allí atracados.

Por motivos de organización y seguridad, será imprescindible, antes de acceder al autobús correspondiente que la Armada pondrá a disposición para la visita a la base, presentar el DNI en vigor y el pase o confirmación recibida por correo electrónico.

La visita se estima que dure unas 2 horas y 15 minutos, por lo tanto, para garantizar el acceso de las personas interesadas en las mejores condiciones de comodidad y seguridad, se han establecido una serie de instrucciones.

El pase que se obtenga a través de la oficina de turismo o del correo electrónico es válido únicamente para una sola persona (nominativo). Los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto con pase que se hará responsable de ellos, y no se podrán portar bolsas, mochilas, pancartas ni animales de compañía.

Para todas aquellas personas que no tengan nacionalidad española deberán adjuntar o presentar la tarjeta de residencia.

Las personas que no aporten la documentación completa a través del correo electrónico y tengan que volver a enviar algún dato que les falte, deberá hacerlo respondiendo al mensaje enviado anteriormente, nunca enviando un nuevo correo.

Los correos electrónicos de ediciones anteriores han sido deshabilitados.

Cada pase tendrá asignada una hora para el servicio de autobús proporcionado por la Armada, y sólo se podrá utilizar para esa hora. Los autobuses saldrán desde la zona de aparcamiento existente frente a la Base Naval (antigua estación de Renfe). Se aconseja ropa y calzado cómodo.

