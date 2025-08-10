Los avisos por la ola de calor llegan a Cádiz y en algunas zonas se superarán los 40 grados

Andalucía volverá a registrar este domingo una jornada pasada por la ola de calor, en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en zonas de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, y el aviso amarillo en partes de Cádiz, Granada y Huelva.

Y es que tras unos días de tregua, mucho ojo con lo que espera en algunos puntos del interior de la provincia gaditana.

Se alerta desde Andalmet: «Nos encontramos ante la jornada más calurosa de este año en zonas de Sevilla, Córdoba y quizás en el interior de la provincia gaditana. Los mapas hablan por sí solos. Podremos acercarnos o superar los 44 grados en varios puntos de estas provincias«.

Se pregunta: «¿Podría aparecer alguna nubosidad que atenuara estos termómetros?». Y se responde: «Sí, pero todo parece indicar que será inapreciable. En cualquier caso, lo iremos viendo con mayor grado de detalle».

«Precaución y sentido común con estas temperaturas entre el lunes y el martes», se concluye por parte de Andalmet.

Aemet

Según ha informado la Aemet en su página oficial, el aviso naranja estará vigente este domingo desde las 13.00 hasta las 21.00 horas de este domingo, en la que se esperan temperaturas máximas de 41ºc en las zonas de la campiña cordobesa; en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, en la provincia de Jaén, y en la campiña sevillana.

Asimismo, también se mantendrá activo en esa misma franja horaria el aviso amarillo en las comarcas de Cuenca del Genil, Guadix y Baza, en Granada; en la campiña gaditana; y en varias puntos de la provincia de Huelva, como son la zona de Aracena, la comarca de Andévalo y Condado, y la parte del Litoral. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 38ºC y 39ºC.

Por otro lado, también estará activado el aviso amarillo en otras partes de Córdoba, Jaén y Sevilla, como son la comarca de Sierra y Pedroches y la subbética cordobesa; en la provincia jienense, estarán vigentes en las zonas de Capital y Montes, además de la Sierra Norte de Sevilla.

La Aemet actualizaba su aviso especial por la ola de calor de que el actual episodio va a prolongarse hasta al menos el jueves 14, un día más de lo que estimaba en su anterior estimación.

La Agencia Española de Meteorología destaca que la situación no ha variado, persiste una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre gran parte de la Península. Este hecho, explica la Aemet, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año.

El miércoles comenzarán a descender poco a poco las temperaturas, aunque seguiremos rebasando los 40 grados.