Operación 'Fuego'
Arrestado un manifestante por sabotear la vía del tren y atacar a la policía durante la huelga del metal en Cádiz
El detenido participó activamente en los altercados, siendo uno de los responsables de prender fuego a una lona colocada en la vía del tren | La operación 'Fuego' eleva a 25 los detenidos por los disturbios
La Policía Nacional en el marco de la operación 'Fuego' ha detenido en la mañana de hoy a un hombre como presunto autor de diversos delitos cometidos durante los incidentes registrados en la manifestación de la huelga del metal celebrada el pasado 18 de junio en Cádiz.
Fruto de una exhaustiva investigación llevada a cabo durante las últimas semanas, los agentes han podido identificar y detener al individuo, al que se le atribuyen graves acciones contra el orden público y la seguridad ciudadana.
Según se ha podido acreditar, el detenido participó activamente en los altercados, siendo uno de los responsables de prender fuego a una lona colocada en la vía del tren con el objetivo de interrumpir el tráfico ferroviario. Asimismo, arrojó contenedores de vidrio para utilizar las botellas como proyectiles contra los agentes y lanzó piedras contra las unidades policiales desplazadas a la zona.
El individuo, que se encontraba con el rostro cubierto con una braga tubular para evitar ser reconocido, fue finalmente localizado y arrestado tras semanas de investigación y análisis de pruebas. Con éste ya son 25 los detenidos por los altercados cometidos en la pasada huelga del metal.
La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y subraya que este tipo de conductas violentas serán perseguidas y puestas a disposición judicial con el fin de garantizar la convivencia y el respeto a la ley.