Operación 'Fuego'

Arrestado un manifestante por sabotear la vía del tren y atacar a la policía durante la huelga del metal en Cádiz

El detenido participó activamente en los altercados, siendo uno de los responsables de prender fuego a una lona colocada en la vía del tren | La operación 'Fuego' eleva a 25 los detenidos por los disturbios

Huelga del metal en Cádiz: el vandalismo y las barricadas elevan la factura a casi 60.000 euros

La primera jornada de la huelga del Metal acaba en una batalla campal por las calles de Cádiz

Un momento de las protestas en Cádiz La VoZ

La Voz de Cádiz

La Policía Nacional en el marco de la operación 'Fuego' ha detenido en la mañana de hoy a un hombre como presunto autor de diversos delitos cometidos durante los incidentes registrados en la manifestación de la huelga del metal celebrada el pasado 18 de junio en Cádiz.

Fruto de una exhaustiva investigación llevada a cabo durante las últimas semanas, los agentes han podido identificar y detener al individuo, al que se le atribuyen graves acciones contra el orden público y la seguridad ciudadana.

Según se ha podido acreditar, el detenido participó activamente en los altercados, siendo uno de los responsables de prender fuego a una lona colocada en la vía del tren con el objetivo de interrumpir el tráfico ferroviario. Asimismo, arrojó contenedores de vidrio para utilizar las botellas como proyectiles contra los agentes y lanzó piedras contra las unidades policiales desplazadas a la zona.

Arrestado un manifestante por sabotear la vía del tren y atacar a la policía durante la huelga del metal en Cádiz

El individuo, que se encontraba con el rostro cubierto con una braga tubular para evitar ser reconocido, fue finalmente localizado y arrestado tras semanas de investigación y análisis de pruebas. Con éste ya son 25 los detenidos por los altercados cometidos en la pasada huelga del metal.

Noticia Relacionada
Noticia Relacionada

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y subraya que este tipo de conductas violentas serán perseguidas y puestas a disposición judicial con el fin de garantizar la convivencia y el respeto a la ley.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app