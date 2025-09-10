Arrestado un manifestante por sabotear la vía del tren y atacar a la policía durante la huelga del metal en Cádiz

La Voz de Cádiz 10/09/2025

Actualizado a las 15:29h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La Policía Nacional en el marco de la operación 'Fuego' ha detenido en la mañana de hoy a un hombre como presunto autor de diversos delitos cometidos durante los incidentes registrados en la manifestación de la huelga del metal celebrada el pasado 18 de junio en Cádiz.

Fruto de una exhaustiva investigación llevada a cabo durante las últimas semanas, los agentes han podido identificar y detener al individuo, al que se le atribuyen graves acciones contra el orden público y la seguridad ciudadana.

Según se ha podido acreditar, el detenido participó activamente en los altercados, siendo uno de los responsables de prender fuego a una lona colocada en la vía del tren con el objetivo de interrumpir el tráfico ferroviario. Asimismo, arrojó contenedores de vidrio para utilizar las botellas como proyectiles contra los agentes y lanzó piedras contra las unidades policiales desplazadas a la zona.

El individuo, que se encontraba con el rostro cubierto con una braga tubular para evitar ser reconocido, fue finalmente localizado y arrestado tras semanas de investigación y análisis de pruebas. Con éste ya son 25 los detenidos por los altercados cometidos en la pasada huelga del metal.

Noticia Relacionada FOTOS: Primera jornada «caliente» en la huelga del Metal en Cádiz Antonio Vázquez La primera jornada de la huelga del sector del Metal ha terminado, como se esperaba, en una batalla campal por las calles de la capital y la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real

Noticia Relacionada FOTOS: Segundo día de protestas en Cádiz por la huelga del Metal Antonio Vázquez Patronal del Metal de Cádiz y sindicatos se ven de nuevo las caras para solucionar el conflicto

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y subraya que este tipo de conductas violentas serán perseguidas y puestas a disposición judicial con el fin de garantizar la convivencia y el respeto a la ley.