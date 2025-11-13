Urgente
Cádiz, en alerta amarilla por viento y lluvia

Sucesos

Arrestado por circular ebrio y en sentido contrario durante treinta kilómetros por la autopista Sevilla-Cádiz

Usuarios de la vía alertaron de la presencia del turismo de madrugada

Cazado al circular a más de 250 km/h por la autovía Jerez-Los Barrios

Arrestado por circular ebrio y en sentido contrario durante treinta kilómetros por la autopista Sevilla-Cádiz
La Voz de Cádiz

La Voz de Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo tras circular durante treinta y un kilómetros en sentido contrario por la autovía A-4, sentido Cádiz.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 30 de octubre cuando la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Cádiz tuvo conocimiento, tras recibirse llamadas de usuarios de la vía alertando de la presencia de un turismo circulando en sentido contrario en la autovía A-4 (Sevilla-Cádiz), a la altura del kilómetro 666, dirección Cádiz, por los carriles en sentido Sevilla.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Guardia Civil, ha llevado a cabo la detención del conductor del vehículo por dos supuestos delitos contra la Seguridad Vial, por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios, y otro por hacerlo bajo la influencia de alcohol recogidos respectivamente en los artículos 380 y 379 del Código Penal, castigado con las penas de prisión de seis a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, las mismas fueron entregadas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de los de Puerto Real (Cádiz).

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app