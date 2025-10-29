Cazado al circular a más de 250 km/h por la autovía Jerez-Los Barrios

Las infracciones de tráfico no cesan en las carreteras gaditanas. Los excesos de velocidad se repiten pese a que son conductas peligrosas al volante, y las campañas de concienciación y control se suceden cada día. El último caso conocido a través de la Guardia Civil se registró el pasado 10 de octubre, cuando un conductor fue sorprendido circulando a 255 kilómetros por hora en la autovía A-381, a la altura de Medina Sidonia (Cádiz), en un tramo limitado a 120 km/h. El suceso ha llevado a la Guardia Civil a investigar al responsable por un delito contra la seguridad vial.

Los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cádiz, han procedido a la investigación de dicho conductor del coche que fue captado circulando a 255 km/h.

Los hechos según ha detallado el Instituto Armado ocurrieron el pasado 10 de octubre a las 9:43 horas, durante un servicio de control de velocidad establecido en la autovía A-381 (Jerez de la Frontera - Los Barrios), siendo término municipal de Medina Sidonia y partido judicial de Chiclana, cuando el investigado, que circulaba en sentido decreciente, fue captado circulando a más del doble de la velocidad máxima permitida, en concreto a 255 km/h en un tramo limitado a 120 Km/h.

Agentes pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Jerez de la Frontera, tras interceptar el vehículo, han investigado a su conductor, por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379 del Código Penal (exceso de velocidad), castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, o con la multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año hasta cuatro años.