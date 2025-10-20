El armador del 'Rúa Mar' condenado a más de 22 años por la muerte de seis tripulantes y tráfico de drogas

Más de cinco años después del naufragio que costó la vida a seis tripulantes, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, ha condenado a 22 años y dos meses de prisión a Pedro Samuel Maza Ruiz, armador del pesquero 'Rúa Mar'. El tribunal lo considera culpable de homicidio imprudente, tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

La sentencia, dictada tras el juicio celebrado el 10 de octubre, impone 12 años de prisión por homicidio imprudente, cinco años y cuatro meses por un delito contra la salud pública, un año y dos meses por pertenencia a grupo criminal y tres años y ocho meses por blanqueo de capitales, incluida la tentativa.

Indemnizaciones millonarias

Además, Pedro Samuel Maza Ruiz deberá abonar más de un millón de euros en indemnizaciones a las familias de las víctimas y hacer frente a una multa superior a seis millones y medio de euros. Para el resto de acusados —seis en total, uno en paradero desconocido—, las penas oscilan entre seis años y dos meses y tres años y cuatro meses de prisión, principalmente por delitos de blanqueo.

Los hechos

La Audiencia considera probado que, a raíz de las investigaciones policiales iniciadas en 2019, se descubrió un grupo que introducía hachís desde Marruecos utilizando embarcaciones pesqueras modificadas con dobles fondos. El armador del 'Rúa Mar' dirigía las operaciones, controlaba los barcos y sus tripulaciones y camuflaba la actividad ilícita bajo licencias de pesca.

El 22 de enero de 2020, el 'Rúa Mar' zarpó de Barbate rumbo a aguas marroquíes. Esa misma tarde, Pedro Samuel Maza Ruiz mantuvo una conversación intervenida judicialmente con el patrón del barco, en la que tuvo conocimiento de que se había cargado la droga y de que la embarcación sufría una avería en el embrague. A pesar de ello, no avisó a Salvamento Marítimo, según recoge la sentencia.

Horas después, sobre las 1:31 de la madrugada, se activó la radio baliza del 'Rúa Mar' al oeste de Cabo Espartel. Salvamento Marítimo trató de localizar la embarcación sin éxito. La radiobaliza fue localizada el 24 de enero a 14 millas de la posición inicial de activación.

El fallo

El fallo subraya que el armador, pese a conocer la avería, omitió cualquier actuación, cuando era la única persona que podía contactar con la tripulación, y que de haber dado aviso, los servicios de salvamento habrían podido llegar antes del hundimiento.

Noticia Relacionada El armador del 'Rúa Mar' ocultó a Salvamento que los tripulantes llevaban un teléfono satélite para poder contactar con ellos M. Almagro La Policía investigaba a Pedro Samuel Maza y a su mujer tiempo antes y detectó que, según sus vigilancias, lideraba una banda dedicada al narcotráfico

La sentencia también aclara que no ha quedado acreditada relación entre los fardos hallados días después en las inmediaciones del faro de Trafalgar y la carga del 'Rúa Mar'.