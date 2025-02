Un año de la tragedia de Barbate: «La única vida que tengo es levantarme y hacer justicia por mi hijo»

El colectivo 'Nuestro Corazón por Bandera' se ha volcado este viernes en Cádiz para recordar a los dos agentes fallecidos tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. El próximo domingo 9 de febrero se cumplirá justo un año del suceso y ya desde hoy están previstos distintos actos en memoria de las víctimas.

En una intensa jornada a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Francisca María Gómez Pantoja, madre de Miguel Ángel González, uno de los agentes fallecidos en Barbate, ha mostrado con profundo dolor y firmeza la injusticia del suceso un año después, reflejando la angustia y la indignación que siente tras la pérdida de su hijo.

La madre ha expresado su convencimiento de que «yo quiero hacerle llegar a la gente la voz de mi hijo, ya que él no puede. Quiero ponerle voz y hacer justicia, si se puede. Y lo voy a luchar hasta el final. Quiero justicia», ha dicho ante los numerosos medios de comunicación.

Francisca ha insistido en que «no se ha hecho justicia porque realmente la mano ejecutora está en la cárcel. Hay más gente implicada. Las personas que dieron la orden tienen que hacerse responsable de lo que sucedió. Lo mandaron a la muerte». Y continúa recordando aquel suceso, que después de un año, no se termina de esclarecer: «El día de antes había estado el ministro declarando que el narcotráfico estaba controlado en el Estrecho y al día siguiente pasó esto. Tienen que mandarnos una justificación. El operativo fue una verdadera porquería. Allí no hubo operativo. El coronel se escucha decirle al sargento que iba en la zodia que los iba a pasar por encima y no hicieron ni caso. Sí que se le pasaron por encima y a mi hijo lo mataron en el acto. Le rompieron el casco y le dieron un golpe en la cabeza, recogiéndolo en el agua flotando».

Pese al dolor que siente la madre del asesinado, mantiene la entereza para gritar a los cuatro vientos lo que necesita: justicia, justicia y más justicia. Y se ha preguntado, al mismo tiempo, el porqué de todo esto. «¿Por qué no lo mandasteis de día y no de noche que no se veía? En uno de los vídeos, el que habla es mi hijo, que dice ¡disparad al aire que vienen a por nosotros! ¿Más pruebas quieren? ¿Ahora quiere que un perito diga si fue un accidente o premeditado? Yo flipo». Muchas preguntas y pocas respuestas.

«Desde los 18 viviendo por su Patria y España ahora le está dando la espalda»

«Me han quitado lo mejor de mi vida. Me han arrebatado la vida. A mí y a él», ha reiterado. Porque pese al luto, Gómez Pantoja no se cansará de mostrar la indignación que sienten: «Yo no tengo vida ya. Yo ya la única vida que tengo es levantarme y hacer justicia por mi hijo. Cuando se haga justicia, si es que se hace, será cuando yo me derrumbe. Ahora mismo no, ahora mismo mi hijo me estaría ayudando. Porque era un guerrero. Desde los 18 años viviendo por su Patria. Y España le está dando al espalda».

Sobre el autor del asesinato, la madre se ha preguntado que «¿cómo queréis que actúe cuando yo me lo tenga que encontrar por la calle en Cádiz? ¿En ese momento la justicia la tengo que hacer yo?».

No quiere despedirse sin antes destacar lo humano que era su hijo. «Miguel Ángel no estaba para coger a los narcos, y eso que de hecho, días antes, lo había hecho. Mi hijo salvó la vida a un narco que se estaba ahogando. Se le rompió la patera y le sacó los fardos que estaban flotando por toda la playa de Tarifa. Mi hijo sacó primero al narco, que se estaba ahogando, y lo salvó porque lo primero es que se estaba ahogando una persona, sea cual fuere la intención. Era muy humano... Con la injusticia no podía».

«Más medios para los que están ahora»

En este homenaje no ha faltado la petición urgente de medios. «Que haya medios para los que están ahora, para sus compañeros, para que nadie tenga el miedo de que su marido salga por la puerta y no regrese».

A las puertas de la Comandancia se han unido, también, el resto de personas que forman parte de las organizaciones Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y Nuestro Corazón por Bandera. Entre todos han estado gritando, durante un buen rato, justicia. Justicia porque esto no se piensa cerrar aquí y lo lucharán hasta el final: «No fue accidente, orden negligente. Sabemos cómo fue, también lo sabe el juez. Sin seguridad, no hay libertad. Que caigan los asesinatos. No fue un error. Justicia real sin investigar, no se puede archivar».