Fiscal antidroga de Cádiz y Andalucía: «No podemos exigir que los agentes se sigan jugando la vida en la lucha contra los narcos»

Ana Villagómez se ha convertido en una de las caras más visibles de la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz y de España. Su trabajo constante, su voluntad por querer cambiar las cosas y su claridad, le respaldan. A punto de cumplirse ... un año de ese fatídico y atroz episodio de la muerte de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha, sus palabras vuelven a tener una mayor atención por parte de los medios pero esas palabras no han cambiado ni un ápice desde hace mucho tiempo. Villagómez es fiscal delegada de Cádiz desde el año 2001 y de toda Andalucía desde 2019 y, por ello, por el conocimiento que tiene de la materia y de su contacto directo y diario con estas investigaciones y procedimientos, es una voz más que autorizada.

- El domingo se cumple un año de la muerte de dos guardias civiles en Barbate cuando fueron arrollados por una narcolancha, ¿cómo se está desarrollando la investigación judicialmente?

- La investigación continúa en fase de instrucción. Ya se juzgó a la parte de los acusados por contrabando (los primeros detenidos), y ahora con estos nuevos investigados y al haber hecho parte de esa instrucción, se supone que irá todo más rápido. Es un asunto con acusados en prisión y tiene cierta preferencia por ello, hay unos plazos. Se está llevando todo de una manera muy ágil pero es verdad que hay muchas partes personadas y eso ralentiza la causa en recursos y demás.

- El hecho de que falte un sospechoso por detener, uno de los que iban supuestamente en la narcolancha que embistió a los agentes y que continúa prófugo, ¿puede retrasar la celebración del juicio?

- No tiene por qué. La causa se puede seguir perfectamente contra el resto de procesados. Ocurre muchas veces. Se llevan a juicio a los que están y luego si son detenidos los que sean se les juzga de forma separada. No será un obstáculo.

- Como decimos, se cumple un año de aquel 9 de febrero, ¿cree que desde entonces ha habido algunas mejoras sobre las carencias judiciales, policiales... a las que ese episodio dio una mayor repercusión e impacto social?

- Bueno... sigue parecido. En el terreno judicial se reforzó Barbate con una jueza de apoyo pero eso no es suficiente. Además el problema es también la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay demasiados trámites que cumplir en estos procedimientos, no es un funcionamiento ágil. Ahora habrá algunas reformas pero no se dará más estructura que es lo que se necesita. Sin más jueces, fiscales, funcionarios... estaremos en las mismas. También se habla de los nuevos tribunales de instancia pero no será suficiente.

- O sea que su esperanza sobre las mejoras judiciales en la lucha contra el narcotráfico son escasas...

- Sí, la esperanza es poca. Hace falta una renovación total del sistema. Algo va mejorando pero no lo suficiente. Son investigaciones y causas cada vez más complejas y el sistema no está en absoluto adecuado a ello.

- Y mientras, ellos, los narcos continúan traficando, delinquiendo... justo estos días se ha vuelto a ver ese descaro o impunidad por las aguas de Cádiz. Un año después en el mismo muelle de Barbate y durante horas ha habido lanchas apostadas, el Guadalquivir está atestado, además ahora llevan también cocaína como demuestran las últimas incautaciones, ¿esto último es puntual o es un motivo más de preocupación?

- Sí. Supone un escalón más para las organizaciones que estaban ya asentadas en esta zona. Todo apunta a que hay un cambio de droga. Tienen mayores ganancias, por ello emplean más violencia para evitar los robos... además, es importante recalcar que no es una situación nuestra. Entran por nuestro territorio pero llegan a toda Europa. Eso hace que los trayectos sean más largos y por tanto extremen más las medidas de seguridad, tanto para el trayecto de esa droga, como en las guarderías. Hay más armas, más corrupción para intentar sobornar a los que vigilan con más dinero... es un escalón más, sí.

"Se coge una narcolancha pero hay veinte mil. Se les está arañando, claro, pero pasan el triple, el cuádruple..."

- ¿Ese tráfico de cocaína demuestra ya claramente que clanes locales del río o del Estrecho, tradicionalmente dedicados al hachís, se han unido a redes internacionales colombianas, mexicanas...?

- Claro. Es evidente que tiene que haber una cooperación con bandas internacionales. En el hachís esa unión de redes es con Marruecos, en la cocaína es con Colombia, Ecuador, México... Por eso es necesario reforzar la cooperación entre las fuerzas judiciales que también se hace y funciona. Es importante tener y mantener esa unión.

- ¿Y cuál es el problema? Se tiene ya todo perfectamente investigado y diagnosticado. Son muchos años sufriendo esa actividad delictiva en toda la costa de Cádiz... no es nuevo como usted sabe bien...

- No sé cuál es el problema pero las narcolanchas campan a sus anchas. Pasó hace un año lo de Barbate y ahora otra vez el otro día estaban ahí. Es muy complicado atraparlas. No es fácil. También es muy peligroso con los medios que hay. Por eso creo que no podemos exigir a las Fuerzas de Seguridad que se jueguen así la vida, algo falta pero no podemos permitir que ocurra. Y sigue pasando, ya van muchas muertes. De un lado y de otro.

- ¿Le preocupa que ahora con el tema de la cocaína, ese paso más, como dice, nos lleve a la Galicia de la droga y todo lo que ello supone en la corrupción de los poderes públicos?

- Bueno... cuando más ganen más intentarán llegar a corromper a quien sea, a todos los poderes, además de que exista una violencia mayor, amenazas y situaciones muy peligrosas que algunas ya conocemos.

- Pero el Gobierno insiste en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y sus logros, sin embargo nos encontramos en esta situación...

- Sí, yo veo un gran esfuerzo del Ministerio del Interior con el Plan pero está claro que algo falla. Se coge una narcolancha pero hay veinte mil. Se les está arañando, claro, pero pasan el triple, el cuádruple... y de las que no nos enteramos.

- Lleva muchos años como fiscal antidroga, ¿cree que este es uno de los peores momento de actividad del narco y su impunidad en Andalucía?

- Bueno... también pasamos la situación de la pérdida de autoridad en el Campo de Gibraltar y eso se atajó. Pero las organizaciones no se fueron, siguen aquí. Se han detenido a muchos cabecillas, de muchas organizaciones, y están todos en libertad o fugados, o algunos condenados siguen libres pendientes de recursos. Puede que esos estén ahora menos activos de cara al público, en redes, haciendo vídeos... no son tontos, pero siguen ahí. Y la cocaína que se mueve, alguien la tiene que manejar: hacen el mismo recorrido, los mismos modos operandi... se necesitan más medios para poder investigar porque seguirles es cada vez más complicado por los métodos y canales encriptados que usan... es que se juntan muchos factores para que podamos tener eficacia.

- A todo ello se ha sumado la actividad logística que les acompaña: el conocido como 'petaqueo', los que se dedican a surtir a estos narcos de combustible para las lanchas; desde la Fiscalía insisten en la necesidad de poder castigarlo penalmente como actividad del narcotráfico... ¿se hará?

- Sí, hemos pedido en las memorias y por otros canales que se haga una legislación sobre esta actividad en sí. Está claro que es un conducta favorecedora y especialmente necesaria para el narcotráfico. Lo vemos en los Caños de Sancti Petri, en Conil, Barbate, El Puerto, Sanlúcar... muchos de los que lo hacen se dedicaban antes al tráfico de hachís. Ven que pueden ganar 300 euros por garrafa y que si se les coge no corren el mismo riesgo que con la droga. Además está muy claro. Si esta gente no les llevara la gasolina no habría tanta narcolancha por todos esos sitios, sencillamente, no podrían navegar. Necesitamos un apoyo legislativo y más determinante. Ya no hay otra.