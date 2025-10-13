El alquiler se desploma en Cádiz

El precio del alquiler de vivienda en la provincia de Cádiz ha bajado un 8% en el tercer trimestre de 2025 según los últimos datos publicados por Fotocasa. Por otro lado, Andalucía ha experimentado variaciones positivas y negativas en el precio de la vivienda en alquiler, y en concreto, cierra el tercer trimestre del año 2025 con un descenso trimestral del -4% y un incremento interanual del 11,1%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Estas variaciones trimestral e interanual en septiembre sitúan el precio de la vivienda en alquiler en 11,15 euros por metro cuadrado al mes (€/m2 al mes).

«El descenso trimestral no refleja un cambio estructural, pero sí una ralentización del ritmo de crecimiento del precio tras meses de fuertes subidas. En cambio, el incremento interanual de doble dígito sí es significativo, ya que confirma que el precio del alquiler se mantiene en niveles históricos, impulsado por una demanda que continúa creciendo mientras la oferta se reduce cada vez más. Por lo tanto, aunque los datos trimestrales puedan mostrar altibajos, la tendencia de fondo sigue apuntando hacia un mercado muy tensionado y con una accesibilidad cada vez más limitada para amplias capas de la población», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

En cuanto a las CCAA, este tercer trimestre de 2025 se presenta con 11 caídas trimestrales (frente a las 14 del 3T-2024) y 17 subidas interanuales. Las comunidades con incrementos trimestrales son: Cantabria (-10,3%), Galicia (-6,3%), Región de Murcia (-6,1%), Andalucía (-4,0%), Castilla y León (-2,6%), Comunitat Valenciana (-2,5%), Cataluña (-1,7%), Extremadura (-0,7%), Canarias (-0,3%), Madrid (-0,1%) y Navarra (-0,1%). Por el contrario, las seis regiones en las que se produce incrementos trimestrales en el precio del alquiler son: La Rioja (4,3%), Asturias (2,9%), Baleares (1,7%), Castilla-La Mancha (1,5%), País Vasco (1,0%) y Aragón (0,2%).

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Madrid ocupa el primer puesto, en concreto se paga por Madrid 21,38 €/m2 al mes. Les siguen las comunidades de Cataluña con 19,80 €/m2 al mes, Baleares con 18,56 €/m2 al mes, País Vasco con 16,93 €/m2 al mes, Canarias con 14,64 €/m2 al mes, Comunitat Valenciana con 13,39 €/m2 al mes, Cantabria con 12,52 €/m2 al mes, Navarra con 11,98 €/m2 al mes, Asturias con 11,44 €/m2 al mes, Andalucía con 11,15 €/m2 al mes, Aragón con 10,93 €/m2 al mes, La Rioja con 9,89 €/m2 al mes, Galicia con 9,72 €/m2 al mes, Región de Murcia con 9,62 €/m2 al mes, Castilla y León con 9,56 €/m2 al mes, Castilla-La Mancha con 8,29 €/m2 al mes y Extremadura con 7,19 €/m2 al mes.

Provincias

En las provincias, este tercer trimestre de 2025 se presenta con ocho caídas trimestrales y ocho subidas interanuales. Las provincias que han descendido el precio trimestral son: Huelva (-8,6%), Cádiz (-8,0%), Almería (-7,6%), Jaén (-7,5%), Córdoba (-3,6%), Granada (-3,5%), Málaga (-2,8%) y Sevilla (-1,5%).

En cuanto al ranking de precios por provincias Málaga, ocupa el primer puesto y superan la barrera de los 15,00 €/m2 al mes, en concreto se por Málaga 15,55 €/m2 al mes. Por otro lado, el orden del resto de provincias es: Sevilla con 12,74 €/m2 al mes, Cádiz con 10,62 €/m2 al mes, Huelva con 10,35 €/m2 al mes, Granada con 10,02 €/m2 al mes, Almería con 8,93 €/m2 al mes, Córdoba con 8,48 €/m2 al mes y Jaén con 6,20 €/m2 al mes.

Municipios

En las ciudades, este tercer trimestre de 2025 se presenta con 75% caídas trimestrales y en el 90% de las subidas interanuales. Las ciudades analizadas por Fotocasa con mayores descensos trimestrales son: El Ejido (-31,7%), Garrucha (-20,8%), Rota (-18,5%), La Línea de la Concepción (-18,3%), El Portil (-17,6%), Sanlúcar de Barrameda (-16,5%), Ayamonte (-13,1%), Baeza (-12,6%), El Puerto de Santa María (-11,9%) y Rincón de la Victoria (-11,0%).

Por otro lado, las ciudades con los incrementos trimestrales de la vivienda son: Puerto Real (13,6%), Dos Hermanas (9,3%), La Antilla (8,6%), Fuengirola (5,7%), Estepona (5,4%), Úbeda (4,7%), Martos (4,7%), San Fernando (4,5%), Torremolinos (3,5%), Lucena (2,6%), Huelva capital (1,5%) y Linares (1,4%).

En cuanto a los precios, las ciudades con el precio del alquiler por encima de los 15 euros el metro cuadrado al mes son: Estepona con 18,28 €/m2 al mes, Benahavís con 17,71 €/m2 al mes, Torremolinos con 17,66 €/m2 al mes, Marbella con 17,59 €/m2 al mes, Fuengirola con 16,78 €/m2 al mes, Benalmádena con 16,52 €/m2 al mes, Mijas con 16,15 €/m2 al mes y Málaga capital con 15,57 €/m2 al mes.

Por otro lado, las ciudades con el precio del alquiler más económico son: Cazorla con 5,00 €/m2 al mes, Baeza con 5,20 €/m2 al mes, Baza con 5,38 €/m2 al mes, Andújar con 5,41 €/m2 al mes y Martos con 5,78 €/m2 al mes.