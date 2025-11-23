Exportaciones

Alemania lidera la compra de fruta y hortaliza cultivada en Cádiz

La provincia exportó entre enero y mayo un total de 87.730 toneladas de frutas y hortalizas

Un agricultor trabaja en sus cultivos
Un agricultor trabaja en sus cultivos Antonio Vázquez
Jesús Mejías

Jesús Mejías

Cádiz

Entre enero y mayo de 2025, Cádiz exportó 87.730 toneladas de frutas y hortalizas, con un valor de 107,3 millones de euros, según el balance de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. En Andalucía, las ventas hortofrutícolas crecieron un 11 % respecto al año anterior, superando los 4.555 millones de euros.

En la provincia gaditana, la exportación se centró en legumbres, hortalizas y frutas frescas, que representaron el 57 % del valor total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas. A nivel regional, las legumbres y hortalizas rozaron 1,5 millones de toneladas (2.470 millones de euros) y las frutas alcanzaron 750.000 toneladas por 2.086 millones de euros, superando en conjunto las 2,2 millones de toneladas.

Los principales destinos fueron Alemania (704.280 toneladas y 1.444 millones de euros), Francia (345.930 t y 617 millones), Países Bajos (253.430 t y 546,6 millones) y Reino Unido (213.250 t y 490 millones). Entre los productos que impulsaron el crecimiento destacaron los pimientos (294.000 t por 703,4 millones, +21 %), las fresas (199.000 t por 636 millones, +8 %) y los pepinos (294.000 t por 437,8 millones, +22,5 %). También se exportaron tomates (333,6 millones), frambuesas (254 millones), aguacates (216,6 millones) y calabacines (209 millones).

Andalucía exportó en total más de 2,2 millones de toneladas de frutas y hortalizas, con un valor superior a 4.555 millones de euros, consolidando Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido como los principales mercados de destino.

