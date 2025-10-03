Un posible veto a Israel pone en riesgo el comercio de Cádiz, la cuarta provincia que más importa de Tel Aviv

El conflicto entre Israel y Palestina ha encendido una ola de condenas y reacciones de uno y otro lado de los distintos gobiernos a nivel mundial. Algunos países ya están tomando medidas diplomáticas contra el país israelí. Muy sonadas fueron las protestas durante la celebración de La Vuelta por la participación del equipo Israel-Premier Tech, que ha llevado a la organización del Giro de Emilia, una prueba ciclista de Italia, a vetar a este equipo alegando «razones de seguridad». Además, la UEFA y la Euroliga sopesan eliminar a Israel y a todos sus equipos de las competiciones internacionales, al igual que sucedió con Rusia al inicio de la invasión a Ucrania.

En España, el Ministerio de Defensa ha cancelado dos contratos con compañías israelíes, valorados en cerca de 1.000 millones de euros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una serie de medidas para poner fin a la compra-venta de armas con Israel, entre las que se incluía un real decreto, ya aprobado, por el que se prohíben las exportaciones a este país y las importaciones con origen israelí tanto en material de defensa como de productos y tecnología de doble uso.

Además, la norma recoge la denegación de la solicitud de tránsito por España para los combustibles con posible uso militar en Israel, así como la prohibición de importar productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado. Por otro lado, el real decreto prohíbe la publicidad de comercialización de bienes originarios de estos asentamientos y de los servicios prestados en ellos.

Entre los meses de enero y julio, según los datos publicados por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el negocio de España con Israel se traduce en importaciones por valor de 532,6 millones de euros y en exportaciones por un montante de 1.024 millones de euros. Las cifras suministradas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT detallan que las compras han caído casi un 9% con respecto a 2024, mientras que las ventas han aumentado un 3,1%.

El tránsito de mercancías entre España e Israel es variado y diverso: material eléctrico, productos químicos, productos de ortopedia, hortalizas de tubérculo, vinagre, aceite de oliva, plantas y cultivos industriales, productos de acero inoxidable, artículos de joyería, diamantes no industriales, abejas y otros insectos vivos, abonos, inodoros, bidés, cisternas y un largo etcétera.

El posible veto comercial por parte de España a Israel puede poner en jaque a muchos sectores de la economía gaditana, ya que Tel Aviv es un importante mercado para las empresas de Cádiz.

Cádiz compra a Israel productos por valor de 24,7 millones

La participación de las provincias españolas en la balanza comercial presenta una marcada desigualdad. Mientras que Melilla no ha registrado ventas en los primeros siete meses del año, Barcelona ha alcanzado los 292,3 millones de euros. En el caso de las importaciones, Ceuta refleja la cifra más reducida con 1.910 euros, frente a los 115 millones que Barcelona ha demandado en productos procedentes de Israel.

Según los datos del ICEX, entre las diez provincias españolas que experimentaron un mayor aumento en sus exportaciones entre 2023 y 2024, los dos últimos ejercicios cerrados, figura Jaén, con una subida del 38,1%. En el caso de las importaciones, Cádiz destaca con el mayor crecimiento, al registrar un incremento del 113,7% en ese mismo periodo.

Cádiz tiene en Israel un mercado muy importante en cuanto a las importaciones se refiere. La provincia es el cuarto territorio de España que más compra al Estado de Israel, tan solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. El 4,6% de las importaciones de Israel de todo el territorio nacional tienen como destino la provincia de Cádiz.

Entre enero y julio, Cádiz ha comprado productos en Israel por valor de 24,7 millones de euros, mientras que las ventas apenas alcanzan los 2,4 millones de euros. La provincia tiene un saldo negativo de 22,3 millones de euros. En 2024, las exportaciones fueron por valor de 2,3 millones de euros, y las importaciones ascendieron a los 49,7 millones de euros, han caído, por tanto, un 22,18%.

A nivel estatal, las exportaciones de Cádiz a Tel Aviv apenas representan el 0,2% del total nacional. Entre enero y julio, Cádiz ha exportado por valor de 2,4 millones de euros al Estado de Israel, cifras similares a las de otras provincias como Cáceres (2,8 millones), Badajoz (3,8 millones) o Las Palmas (2,2 millones). Muy lejos quedan los números de otros territorios como Pontevedra (61 millones), Barcelona (292 millones), Madrid (94,2 millones) o Valencia (191 millones).

En cuanto a las importaciones, Cádiz es la cuarta provincia que más compra al país del primer ministro Benjamín Netanyahu, hasta el 31 de julio por valor de 24,7 millones de euros, tan solo por detrás de Barcelona (115,5 millones de euros), Madrid (150,3 millones de euros) y Valencia (41,3 millones de euros).

A nivel regional, las provincias que más han vendido durante los primeros siete meses del año al Estado de Israel han sido Sevilla, por un total de 25,4 millones de euros, Jaén (10,7 millones de euros) y Almería (14,9 millones de euros). En relación a las compras, tras Cádiz aparece Almería con 22 millones de euros, Sevilla con 21,5 millones y Huelva con 6,5 millones.

¿Qué compra Cádiz a Israel?

Cádiz es una de las provincias de España que más importa desde Israel. La región compra productos como cajas, cajones y jaulas, aparatos de transfusión o patatas, aunque el principal consumo es el de paraxileno, un líquido incoloro y volátil, un derivado del petróleo, que sirve principalmente como materia prima para la fabricación de plásticos y fibras de poliéster. También se usa como disolvente en pinturas, tintas y lacas, así como en la industria del caucho y la imprenta. Este material representa el 94,4% del total de las importaciones desde Israel en los primeros siete meses del años. En concreto, Cádiz ha comprado paraxileno por valor de 23,3 millones de euros.

En segundo lugar aparece el fosfato de potasio, utilizado habitualmente como fertilizante para plantas. Entre enero y julio Cádiz ha comprado a Israel hasta 710.000 euros de este productos, y otros 225.000 euros en nitratos de potasio, otro fertilizante para plantas.

Otros productos que ha comprado Cádiz a Israel son: algas, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas, aptas para la alimentación humana (127.300 euros); instrumentos y aparatos de odontología (71.110 euros); hilos y cables (51.170 euros); patatas frescas o refrigeradas (41.500 euros); artículos y aparatos de ortopedia (21.630 euros); aparatos de transfusión (13.980 euros); fresas con mango para trabajar los metales (10.670 euros); diamantes no industriales (8.540 euros); artículos de joyería de materiales preciosos (8.040 euros); manufacturas de plástico (7.740 euros); vehículos no automóviles (7.450 euros); otros artículos de joyería (5.770 euros); preparaciones capilares (5.400 euros); mercancías no especificadas (4,970 euros); partes de máquinas, aparatos y artefactos para o trillar incluidas las prensas para forraje o parres (4.570 euros) y cajas, cajones y jaulas (3.390 euros).

La distribución de la importación de productos por sectores desde Israel es muy desigual, ya que los productos industriales y tecnológicos, que representa el 99% del total, los productos agroalimentarios el 0,8% y bienes de consumo solo el 0,1%.