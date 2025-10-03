¿Qué productos exporta Cádiz a Israel?

Cádiz fue la segunda provincia más exportadora de Andalucía en el año 2024, con unas ventas por valor de 7.416 millones de euros, el 18,5% del total de la comunidad autónoma. Las ventas a Israel apenas representan el 3,1% de las exportaciones totales de la región. Cabe destacar que las compras de Tel Aviv a las empresas gaditanas se ha reducido drásticamente en los últimos años, ya que si en 2024 fueron 2,3 millones de euros, en 2021 ascendieron a los 26 millones de euros. Entre enero y julio de 2025 se han alcanzando los 2,4 millones de euros en ventas.

Al igual que ocurre con otros países, las principales ventas desde Cádiz al Estado de Israel son de productos agroalimentarios y bebidas, como el aceite de oliva, el brandy o el vinagre.

Los datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) muestran como el aceite de oliva es la principal exportación de Cádiz a Tel Aviv, por valor de 798.780 euros. Un tercio de las ventas de Cádiz al país de Netanyahu son de aceite de oliva, producto que apenas representó el 4,5% del total de ventas en 2024. Si en 2022 las exportaciones de este producto a Israel se tradujeron en 296.950 euros en ventas, en 2024 alcanzaron los 196.900 euros. En 2023 no se vendió aceite de oliva al Estado de Israel.

En segundo lugar aparecen las mercancías no especificadas, con unas ventas por valor de 689.340 euros, mientras que las ventas de productos laminados planos de acero inoxidable de anchura superior o igual a 600 mm ascienden a los 173.850 euros.

Un papel importante en las exportaciones a Israel las representan los productos agroalimentarios. Por ejemplo, de vermut y demás vinos de uva fresca preparados con plantas o sustancias aromáticas en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros por valor de 11.640 euros; vino de Jerez con Denominación de Origen (16.260 euros); preparaciones y conservas de sardinas y de bonito (17.090 euros); vinagre comestible de vino (43.770 euros); aguardiente de vino, como el Brandy (45.060 euros); patatas frescas o refrigeradas (11.790 euros) y ginebra en recipientes que no superen los dos litros (69.500 euros).

Para contextualizar, entre enero y mayo, la provincia de Cádiz exportó 474,6 toneladas de vino por valor de tres millones de euros, de los cuáles, el 60% aproximadamente tuvo como destino el mercado estadounidense.

Además, la provincia ha vendido hasta el 31 de julio a Israel: preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza (171.070 euros), politereftalato de etileno (100.560 euros); jabón, excepto en barra, panes o trozos (52.100 euros); productos laminados de planos de acero inoxidable (49.200); óxido de nitrógeno (34.890 euros); productos laminados de planos de acero (19.650 euros); esquís acuáticos (19.020 euros); productos depilatorios y demás preparaciones de perfumería (18.460 euros); u aprestos y productos de acabado (15.870 euros).