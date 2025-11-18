Obituario

«Adios y gracias, Álvaro Domecq», por Fernando Ónega

El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz se inclina con respeto ante quien honró como pocos el nombre de Cádiz

El mundo de la ganadería y la tauromaquia llora la muerte de Álvaro Domecq Romero: «¡Aquí abajo siempre te recordaremos!»

Íntima despedida a Álvaro Domecq en su casa de Jerez: «Se nos va un maestro»

Álvaro Domecq insufló nueva vida y proyección a las históricas Bodegas de Pilar Aranda cuando en 1999 las adquirió
La Voz de Cádiz

La conmoción por la muerte de Álvaro Domecq Romero ha despertado un rosario de recuerdos íntimos, homenajes sentidos y palabras que nacen del afecto y la admiración.

Entre ellas, destaca este testimonio personal, escrito por Fernando Ónega desde la gratitud y la memoria viva de quien lo conoció de cerca. Un mensaje que no solo despide a un hombre, sino que reconoce a una figura que marcó a generaciones y dejó una huella profunda en la cultura del toro, del vino y del alma andaluza.

Hoy Jerez pierde a un hombre y gana un legado.Descanse en paz, Álvaro Domecq Romero, y que su memoria siga cabalgando donde nunca se pone el sol.

