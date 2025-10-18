Acelerón de visitas de Montero a Cádiz desde que es candidata a la Junta

El alcalde de San Roque, diputado nacional en el Congreso y secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado a través de su cuenta en 'X' (anterior Twitter) una nueva visita de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a tierras gaditanas, en este caso para «hacer efectiva la nueva subvención de 7,3 millones de euros» del Gobierno para «inversiones en la gestión del agua y gestión de residuos en el Campo de Gibraltar». El municipio que gobierna el diputado percibirá 1,15 millones de euros del Ejecutivo, que ya ha destinado prácticamente 30 millones de euros desde el año 2021 a través del Plan Especial para el Campo de Gibraltar.

Esta nueva visita a la provincia será la séptima en 2025 de la candidata a la Junta de Andalucía para las elecciones de 2026, quien compagina sus funciones en el Gobierno como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda con su papel como secretaria general del PSOE-A. Desde el mes de julio, la ministra Montero ha estado en cuatro ocasiones en la provincia de Cádiz, una por mes, y curiosamente, casi siempre coinciden las fechas: 11 de julio, 12 de septiembre, 18 de agosto y 10 de octubre.

Desde que fue nombrada ministra de Hacienda en 2018, y antes de convertirse en la rival de Juanma Moreno en los comicios de la próxima primavera, Montero visitó Cádiz en doce ocasiones. Desde que es candidata a la Junta, esta nueva visita será la séptima en menos de un año. En términos matemáticos, la vicepresidenta del Gobierno habrá visitado Cádiz en un año el 60 % de las veces que lo hizo en los seis años y medio anteriores.

Las visitas de Montero a Cádiz como candidata a la Junta

La primera de las visitas de Montero a la provincia de Cádiz como candidata del PSOE-A a la Junta se produjo el 6 de febrero. Aquel día, la ministra de Hacienda mantuvo en Castellar un encuentro con alcaldes de la comarca del Campo de Gibraltar en la que anunció la continuidad del Plan Integral de la comarca para 2025 y que está dotado con un importe de 7,3 millones de euros. La próxima llegada de la vicepresidenta primera del Gobierno será para hacer efectiva dicha subvención, como ha anunciado Ruiz Boix.

El 5 de abril, María Jesús Montero tuvo un día ajetreado. Por la mañana, se situó detrás de la pancarta en Sevilla durante la movilización por la sanidad pública y, por la tarde, participó en el Congreso Provincial de Cádiz, para regresar a Sevilla ese mismo día y poner fin a otro Congreso provincial en Bormujos. El congreso de los socialistas en Cádiz estuvo marcado por las diferencias y la ruptura interna, aún persistente en la formación a nivel provincial, con dos candidatos, Ruiz Boix y Ruiz Arana, a pesar de que Montero quiso que hubiera una lista única para vender una unidad inexistente.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, protagonizó el sábado 12 de julio en Jerez de la Frontera su primer acto político tras ser proclamada oficialmente como candidata socialista a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, previstas en Andalucía alrededor de junio de 2026. El evento tuvo lugar en el Salón de los Espejos del Club Nazaret de Jerez de la Frontera, y en él también participó el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix.

Tras más de un mes de ausencia pública y sin pronunciarse sobre asuntos de calado nacional, a raíz del ingreso en prisión de Santos Cerdán, el 18 de agosto, reaparecía en Rota, en una visita al Consistorio, para visitar las obras de rehabilitación del antiguo Ayuntamiento de la plaza de España, y anunció que «presentaremos presupuestos». A día de hoy, los presupuestos no han sido presentados.

Una de las llegadas más sonadas de Montero a Cádiz fue en la propia capital, en concreto el 12 de septiembre. Aquel día, y por sorpresa, anunciaba en la presentación de Incubazul que Zona Franca cedería el suelo de la antigua CASA a la Junta de Andalucía para que la administración andaluza construya el nuevo Hospital Regional de Cádiz. Aquel día, también anunció el contrato de dos nuevos buques de acción marítima para Navantia Puerto Real (Cádiz) por 700 millones.

La última, por el momento, se produjo el pasado 10 de octubre, en San Fernando para inaugurar la sede del Centro de Excelencia de Sistemas Navales de Navantia (COEX Naval Systems). Además, aprovechando la proximidad de las elecciones autonómicas de 2026, anunció una nueva iniciativa destinada a «impulsar la capacitación profesional en todo el sector naval»: la Navantia Academy.

Doce visitas en seis años y medio

Tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy y su designación como ministra de Hacienda, María Jesús Montero estuvo en Cádiz en un total de doce ocasiones durante seis años y medio. Solo en diez meses de 2025 lleva la mitad prácticamente. Las visitas de la vicepresidenta del Gobierno a la provincia han sido casi en su totalidad en municipios gobernados por el PSOE, como San Fernando.

La Isla es la ciudad de la provincia en la que más veces estuvo la ministra entre mediados de 2018 y diciembre de 2024, un total de cinco. La primera de ellas fue el 15 de julio de 2019 a las instalaciones de Navantia para supervisar el progreso en la construcción de cinco corbetas destinadas a Arabia Saudí. La ministra recorrió los talleres donde se fabrican los bloques de las embarcaciones, destacando la importancia estratégica de este proyecto para la industria naval española. Posteriormente, el 8 de enero de 2021, anunció la firma de un contrato para la construcción de un patrullero de altura destinado a la Marina Real de Marruecos. El 11 de noviembre de 2022, Montero hizo una visita de institucional al Ayuntamiento de San Fernando y posteriormente tuvo un encuentro con Ruiz Boix en la Diputación Provincial. A su vez, el 10 de marzo de 2023, la candidata a la Junta por el PSOE-A acudió a las instalaciones de Navantia Training Centre en San Fernando, donde anunció que Navantia contrataría a 735 nuevos empleados directos entre 2023 y 2027, lo que generaría más de 6.100 empleos indirectos en la industria auxiliar de la Bahía de Cádiz. Por último, el 18 de abril de 2024, Montero mantuvo una reunión con la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, donde se discutieron los avances de los proyectos estratégicos para la Bahía de Cádiz.

A Rota, con otro gobierno local del PSOE, Montero ha acudido en dos ocasiones. El 14 de agosto de 2020, la ministra de Hacienda estuvo en el municipio para mantener un encuentro con su alcalde, Javier Ruiz Arana, y allí se comprometió a recuperar el convenio de servidumbre que permite compensar al Ayuntamiento de Rota por los gastos derivados de la atención a las personas que residen habitualmente en la Base Naval de Rota. Por otro lado, en 2024, el 21 de agosto, afirmó en el municipio tras otro encuentro con su alcalde que «la financiación singular de Cataluña va a ser muy buena para Andalucía».

Montero hace un anuncio en Navantia Antonio Vázquez

Por otro lado, en Sanlúcar, el 14 de agosto de 2020 hizo una visita al Ayuntamiento, y el 12 de abril de 2023 participó en un acto de campaña junto al candidato socialista a la alcaldía, Víctor Mora. En Chiclana, una visita al Ayuntamiento el 21 de junio de 2024, mientras que en Cádiz capital tres encuentros de Montero hasta el 1 de enero de 2025. El 13 de mayo de 2019 mantuvo un encuentro con Fran González como candidato a la alcaldía en Cádiz, y en julio de 2022 acudió al acto de la primera piedra de Incubazul, y en 2023 participó en un acto junto al candidato Óscar Torres a la alcaldía. En septiembre de 2024 participó en el acto del 95 aniversario de la Zona Franca. Además, el 14 de mayo de 2019 acudió a la Feria de Jerez.