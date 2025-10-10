Montero tira de nuevo de los astilleros de Cádiz para su autobombo político

Es la segunda vez en menos de un mes que la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno viaja a Cádiz. Después del anuncio de la cesión del suelo para la construcción del futuro hospital de Cádiz y el nuevo contrato para la construcción de dos buques de acción marítima, María Jesús Montero ha cambiado los astilleros de Puerto Real por los de San Fernando para inaugurar la sede del Centro de Excelencia de Sistemas Navales de Navantia (COEX Naval Systems) y anunciar, con las elecciones autonómicas de 2026 a la vuelta de la esquina, una nueva iniciativa para «impulsar la capacitación profesional en todo el sector naval»: la Navantia Academy.

La ministra de Hacienda se ha referido al COEX como «uno de los puntos neurálgicos» en el desarrollo de los programas de defensa nacionales y europeos. «Esto nos permitirá aumentar nuestra autonomía estratégica y nuestra seguridad como país y como proyecto europeo ante los riesgos geopolíticos globales», ha señalado la vicepresidenta primera. El nuevo centro, que ha supuesto una inversión de 21 millones de euros, tiene como objetivo «acelerar y consolidar el diseño y la integración» de buques de sistemas avanzados de alta tecnología. «Se trata de unas instalaciones punteras, dotadas de tecnología de altísima vanguardia, que nos van a permitir integrar y exportar todo el conocimiento, toda la experiencia y el enorme talento que se genera aquí, en San Fernando, junto con la Universidad y el mundo empresarial», ha explicado la vicepresidenta primera.

El nuevo espacio de Navantia San Fernando, que tiene una superficie de 6.500 metros cuadrados, está destinado a la «investigación, innovación, desarrollo e integración de soluciones tecnológicas avanzadas en los ámbitos de la nube, las comunicaciones, los vehículos no tripulados, la inteligencia artificial y la ciberseguridad» para perfeccionar los productos y servicios de Navantia. Ha sido el primer Centro de Excelencia de los seis que estarán repartidos por la geografía española en inaugurarse.

«Es el primero y más importantes de todos. Su implantación no solo potenciará el conocimiento y el desarrollo tecnológico interno, sino que también actuará como un auténtico motor de dinamización del tejido industrial», ha sostenido el director de Operaciones y Negocios de Navantia, Gonzalo Mateo-Guerrero, quien ha asegurado que estos centros representan una apuesta firme por acelerar la innovación, fomentar la especialización y generar valor en áreas clave como la construcción naval, los servicios, los sistemas y las energías renovables«.

Gonzalo Mateo-Guerrero ha ahondado más sobre las funciones que va a llevar a cabo el nuevo centro."Está enfocado en el desarrollo de soluciones avanzadas que respaldan la seguridad y mantengan la superioridad tecnológica de nuestras fuerzas armadas. Se llevarán a cabo investigaciones sobre tecnologías innovadoras, tales como computación cuántica, inteligencia artificial o la ciberseguridad, con el objetivo de diseñar e integrar respuestas innovadoras ante los desafíos tecnológicos a los que nos enfrentamos", ha explicado el director de Operaciones y Negocios.

Navantia Academy

Pero la tecnología no es nada sin manos humanas que la ejecuten. Por eso, para hacer frente al desafío que supone la falta de relevo generacional y que las profesiones cumplan con las exigencias de las nuevas tecnologías en el sistema naval, el astillero de San Fernando se va a convertir en un«centro de formación en sí mismo» de la mano de la Formación Profesional y las universidades. La idea es que los jóvenes se formen en su futura área de trabajo y se familiaricen con las tecnologías. Según la vicepresidenta, el empleo de los alumnos en prácticas estará «garantizado». «Yo diría, sin temor de ser demasiado optimista, que, prácticamente, está garantizada la empleabilidad de esos jóvenes que, realmente, se puedan formar en profesiones que tienen una alta especialización. Así que el primer pilar de esta nueva academia, de esta Navantia Academy, será traer talento y fidelizarlo», ha reconocido.

Para potenciar la captación del talento joven y preparar los astilleros para los próximos encargos, la vicepresidenta ha anunciado que van a incrementar en un 10% los acuerdos con las instituciones universitaria y, además, pondrán en marcha la «formación profesional dual». «La idea es que aquí, junto con la industria auxiliar, a partir del próximo curso académico, realmente, podamos aglutinar todas las necesidades formativas del sector naval», ha valorado María Jesús Montero, quien ha asegurado que en un principio serán 500 los alumnos que se formen tanto en las instalaciones de Navantia de la Bahía de Cádiz, como las de la Ría de Ferrol y la Dársena de Cartagena. En referencia a la FP ha insistido en mejorar su «reputación», porque es la principal diferencia que tiene España con otros países del entorno. «Para nosotros la Formación Profesional es una formación de primera categoría».

Para la ministra este «no es un proyecto más». «Va a ser un proyecto muy importante, una palanca de transformación para fortalecer lo mejor que tiene Navantia, su capital humano, y también para impulsar el tejido industrial que se nutre también de nosotros en toda la cadena de valor, fundamentalmente, en la Bahía de Cádiz». En esta línea, Montero ha reconocido las «posibilidades de futuro» que representa Navantia en toda la geografía española, pero muy particularmente en la Bahía de Cádiz.

Montero ha sacado pecho con la carga de trabajo que tienen los astilleros de la Bahía, garantizada hasta 2030. «Venimos trabajando desde el primer día para hacer esto una realidad, y creo que a los datos nos podemos referir: mayor carga de nuestros astilleros, una competitividad que se pone en valor en todas partes que vamos... Navantia se ha convertido en un embajador de la marca española, y esto yo creo que es muy importante, no hay misión internacional en la que no venga una parte de la delegación de Navantia», ha asegurado.

Antes de concluir con su discurso, Montero ha asegurado que van a intentar "todos los días" atraer más "oportunidades de progreso", de "bienestar", para toda la sociedad española, pero especialmente para "el sur del sur, justamente para la sociedad andaluza y la sociedad gaditana".

La importancia de acortar los plazos de entrega

María Jesús Montero ha aprovechado la inauguración de la nueva sede para visitar el Taller de Unidades Abiertas Planas (TUAP) 'José Antonio Rodríguez Poch', que comenzó su producción el pasado 5 de agosto. El nuevo taller, construido tras una inversión de 41,2 millones de euros, incorpora «tecnología de vanguardia y un alto nivel de automatización» que permite «acortar los tiempos de entrega», un aspecto que cobra más importancia que nunca.

«Sabéis que los tiempos siempre valen oro, y cuando se hace un encargo, cuando tenemos un pedido, el que respondamos en tiempo y en forma en la entrega de esos pedidos se está convirtiendo en algo nuclear. Yo diría que nos la jugamos mucho en todo lo que significa acortar estos tiempos de producción. Esa rapidez es exigente, es competitiva y obliga a poner en marcha nuevas tecnologías y, por supuesto, cómo no, a reforzar la seguridad de toda la plantilla para que ese ritmo sea compatible con el cuidado de las personas», ha afirmado María Jesús Montero, quien ha recordado que el objetivo del Gobierno es «mejorar la capacidad productiva del astillero, incorporando tecnología de última generación» para aumentar la «competitividad del astillero».

A la inauguración de las instalaciones del COEX Naval Systems han asistido autoridades tanto civiles como militares. De esta forma, han estado presentes en el acto la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda; el director de Operaciones y Negocios de Navantia, Gonzalo Mateo-Guerrero; y la directora del Negocio de Sistemas de Navantia, Sofía Honrubia; así como el Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz, Vicealmirante Rubén Rodríguez Peña; el Almirante Segundo Jefe del Arsenal, Fernando Poole Quintana; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; la subdelegada en Cádiz, Blanca Flores; la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; y el delegado especial del Estado en el Consorcio Zona Franca de Cádiz, Francisco González.

María Jesús Montero, en Navantia San Fernando antonio vázquez ESPAÑA "Trump estará disgustado tras conocer el veredicto del Nobel de la Paz" María Jesús Montero ha atendido a los medios de comunicación presentes en su visita al astillero de San Fernando. Cuestionada por la sugerencia de Donald Trump acerca de expulsar a España de la OTAN, la vicepresidenta del Gobierno ha contestado al presidente de Estados Unidos con ironía: "Trump estará disgustado tras conocer el veredicto del Nobel de la Paz". A continuación, ha asegurado que "España tiene el mismo derecho y es un estado miembro con los mismos derechos que Estados Unidos para participar y por tanto para estar en las mejores condiciones en la alianza Atlántica". Además, ha recordado la postura del Gobierno de España, que no es otra que "apostar por la defensa y la seguridad del proyecto europeo y de la Alianza", siempre y cuando esa apuesta "no compita" con los "recursos que hay que destinar a los servicios públicos". "España trasladó que el 2 % del gasto en defensa era razonable y que íbamos a cumplir. La OTAN certifica que lo estamos cumpliendo, es decir, que estamos a la altura de lo que nos hemos comprometido con los socios europeos y evidentemente España va a continuar con las capacidades que tiene desplegadas en todas las misiones que la OTAN ha desarrollado", ha afirmado. "Así que somos iguales que Estados Unidos en relación con nuestro derecho a participar y estamos cumpliendo nuestros compromisos".