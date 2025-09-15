Más de 133.000 alumnos inician el curso en Cádiz en un año con la FP en expansión

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la provincia, José Ángel Aparicio, junto al subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en inicio de curso

La provincia de Cádiz vivió este lunes, 15 de septiembre, la reanudación de las clases para 133.144 alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente de Adultos y de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza.

La actividad lectiva comenzó en 228 centros docentes, de los que 193 pertenecen a la red pública, que acoge a más de 106.000 estudiantes, y siete son concertados, con cerca de 19.500 alumnos. El calendario escolar continuará el próximo 22 de septiembre con la incorporación de otros 13.567 estudiantes de enseñanzas de régimen especial (idiomas, arte dramático, artes plásticas y diseño, entre otras modalidades) en un total de 27 centros.

Entre los datos más destacados del inicio de curso figura el incremento de la Formación Profesional, una etapa que sigue en expansión en la provincia. Para este año, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha aprobado siete nuevas autorizaciones, lo que permitirá diversificar la oferta académica en municipios como Cádiz, Jerez, El Puerto de Santa María, San Roque o Algeciras. Estas novedades incluyen desde cursos de especialización en ciberseguridad o en peritación de vehículos hasta ciclos de producción agropecuaria, mantenimiento o soldadura, lo que refuerza la conexión entre el sistema educativo y las demandas del mercado laboral.

Nuevas autorizaciones_ Curso de Especialización en Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos, en el IES San Severiano (Cádiz).

Ciclo de Grado Medio de Producción Agropecuaria, en el IES La Granja de Jerez.

Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Operación, en el IES Francisco Romero Vargas (Jerez).

Grado Básico de Mantenimiento de Viviendas, en el IES Antonio de la Torre de El Puerto de Santa María.

Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico, en el IES Carlos Castilla del Pino de San Roque.

Grado Medio de Soldadura y Calderería, en el IES Ventura Morón de Algeciras.

IES Saladillo de Algeciras

El inicio de curso contó con un acto oficial en el IES Saladillo de Algeciras, un centro que ha visto mejoradas sus instalaciones con proyectos de infraestructura valorados en 38.000 euros. Allí se dieron cita el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros; el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, José Ángel Aparicio; el concejal de Educación, Javier Vázquez; y el director del instituto, Pablo Sánchez.

Durante la visita, Javier Ros trasladó su deseo de «suerte» a todos los estudiantes que han retomado las clases y reafirmó el compromiso del Gobierno andaluz de consolidar los recursos incorporados en los últimos años, al tiempo que anunció que se seguirá sumando nuevos apoyos a través del diálogo social permanente.

El alcalde José Ignacio Landaluce, por su parte, agradeció a la comunidad educativa su esfuerzo «para conseguir el desarrollo de nuestros jóvenes» y recordó que Algeciras fue reconocida con el galardón Educaciudad. Además, subrayó la inversión municipal de 1,15 millones de euros destinada a mejoras en colegios de Primaria, Secundaria y Educación Especial, lo que, según dijo, refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la educación.

Por último, el delegado territorial José Ángel Aparicio destacó que la Junta destinó a comienzos de año más de 1,6 millones de euros para la mejora de los centros de la comarca, una inversión que ha repercutido directamente en la calidad de las instalaciones educativas y que contribuye a que el curso se desarrolle en mejores condiciones tanto para el alumnado como para el profesorado.