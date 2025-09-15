Margarita Robles inaugura el curso académico en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este lunes la inauguración del curso en la Escuela de Suboficiales de la Armada, en San Fernando. Durante su visita, Robles ha conocido las instalaciones y ha asistido in situ a una clase con alumnos.

Un total de 337 alumnos, de los que 56 son mujeres, formarán parte este año de la 89ª promoción en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando. En las instalaciones de este edificio histórico, en las que se han formado los marinos españoles desde 1798, la titular de Defensa ha visitado un aula en la que ha podido departir con los alumnos sobre el papel de España en las misiones internacionales, como la de Líbano o la Policía Aérea del Báltico, entre otras.

Entre las especialidades más solicitadas por el alumnado en este curso escolar se encuentran la de Comunicaciones y la de Energía y Propulsión, seguidas de Administración y de Operaciones y Sistemas. Tras cursar el primer año, los alumnos completarán su formación en diferentes escuelas de la Armada.

La finalización de la enseñanza de formación otorga a los alumnos el ingreso en la escala con el empleo de sargento, así como la obtención del título de Formación Profesional de Grado Superior. En la escuela, se forman asimismo los aspirantes a reservistas voluntarios en las categorías de suboficial y los suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

«Una decisión vitar de amar y servir a España»

Robles ha destacado que solo se entiende la vida «personal y profesional cuando hay una vocación de servicio». Recordó que, en su opinión, «si hay una carrera donde esa vocación de entrega a los demás es evidente, es en el ámbito de nuestras Fuerzas Armadas», y felicitó a los nuevos alumnos por haber tomado «una decisión vital de amar y servir a España».

La ministra de Defensa ha subrayado que para ella es «un orgullo y una satisfacción ver esa voluntad de compromiso de quienes deciden incorporarse a las Fuerzas Armadas», una decisión marcada por «la voluntad de servir, de entregar y de amar a España».

Ha insistido en la importancia de «hacer un esfuerzo en la formación, el estudio y el compañerismo», y ha señalado que cuando en una promoción «hay un drama, una enfermedad o un herido, todos los compañeros están juntos en el dolor y el sufrimiento».

La ministra ha advertido de que se viven «momentos difíciles» en un mundo marcado por «guerras, violencia y desastres naturales». En ese contexto, afirmó que como responsable de Defensa siente «orgullo de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas», a las que definió como «un aliado serio y comprometido de España».

Robles recordó que el país está «comprometido allí donde es necesario», citando la participación en la ONU, la OTAN y la Unión Europea, así como las intervenciones en situaciones de emergencia nacional. Mencionó, entre otras, la erupción del volcán de La Palma, la nevada de Filomena o la reciente Dana de Valencia.

Además, ha puesto de relieve la necesidad de contar con medios innovadores y más tecnología. Les ha pedido que se sientan orgullosos de la opción escogida y, aunque admitió que «no sabemos lo que nos depara el futuro», aseguró que en «el corazón de cada uno de vosotros está la voluntad de mirar al futuro con los valores de la Armada».