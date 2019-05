Trump dice que Rusia le ayudó a ser elegido y luego se retracta «Mi elección no tuvo nada que ver con Rusia», ha dicho el presidente horas después de admitir que recibió apoyo del Kremlin

Por primera vez, Donald Trump ha admitido que recibió «la ayuda de Rusia para ser elegido» presidente de Estados Unidos, aunque ha declarado que él no tuvo nada que ver con esos esfuerzos que el fiscal especial Robert Mueller da por comprobados. En un mensaje en Twitter al filo de las ocho de la mañana, hora de Washington, Trump dijo: «No tuve nada que ver con la ayuda de Rusia para que yo fuera elegido». Luego, ante la alarma en su partido, el presidente rectificó.

El presidente se enfrenta a una presión sin precedentes en su joven mandato. Prácticamente todos los candidatos demócratas en primarias han pedido que el Capitolio inicie su proceso de «impeachment» o recusación. Se les ha unido un único diputado republicano, Justin Amash, que está dando conferencias y entrevistas pidiendo a su partido que acepte un juicio a Trump por parte del poder legislativo.

Diez minutos después de publicar sus impresiones en Twitter, Trump emergió de su residencia en la Casa Blanca y antes de subirse en el helicóptero que le iba a llevar a la base militar de Andrews, matizó: «No, NO creo que Rusia me ayudara a ganar». Además, criticó al fiscal especial que le ha investigado, Robert Mueller, porque «tenía muchos conflictos de intereses», describiéndolo como uno de los muchos republicanos que no querían que Trump ganara las primarias.

La conferencia de prensa de Mueller el miércoles, en la que se negó a decir que Trump es inocente de obstrucción a la justicia, ha incendiado a los demócratas, que hasta ahora estaban divididos sobre si era adecuado iniciar un «impeachment». De momento, la líder de la oposición, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se niega a iniciar ese proceso.