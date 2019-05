Trump rompe con los demócratas por acusarlo de encubrimiento Tensa reunión en la Casa Blanca entre el presidente y Pelosi, líder de la oposición

Menos de quince minutos duró ayer la reunión en la Casa Blanca a la que el presidente de Estados Unidos había convocado a los líderes demócratas del Capitolio para pactar un ambicioso y necesario plan de reforma de las infraestructuras de transporte del país. En realidad no se habló nada de carreteras, solo de unas declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien momentos antes había acusado al presidente de encubrimiento -algo que es delito- por su resistencia a las varias investigaciones abiertas sobre la trama rusa, su gobierno, sus finanzas y su empresa.

Trump sabía de antemano que iba a cancelar la reunión, pero no la desconvocó. Dejó que los líderes demócratas cruzaran del Capitolio a la Casa Blanca, los hizo pasar a una sala e inmediatamente se enfrentó a Pelosi. «¡No hay ningún encubrimiento por mi parte!», dijo Trump, según reveló él mismo después. A la misma hora que los demócratas entraban a la reunión, el personal de la Casa Blanca colocaba en el jardín al lado del despacho del presidente un podio en el que se leía «ni conspiración, ni obstrucción», el lema con el que Trump defiende su inocencia tras la culminación de la investigación de la trama rusa.

El «impeachment»

Mientras los demócratas decidían qué hacer, Trump, a unos metros de ellos, hacía unas acaloradas declaraciones a la prensa: «En lugar de entrar a una reunión cordial, he tenido que mirarle a la cara a personas que me acusan de ser un encubridor. Yo no he encubierto nada». Según recordó el presidente, le dijo a Pelosi: «Yo quiero reformar las infraestructuras, pero va a ser imposible si siguen investigándome, no lo voy a permitir en estas circunstancias». Y, empleando un eufemismo, se quejó de que los demócratas van a acabar recurriendo a «esa palabra que empieza con ‘i’», es decir, el temido «impeachment» o recusación. La inquietud del presidente la provocó en parte una reunión mantenida horas antes por los líderes demócratas en el Capitolio para hablar en efecto de «impeachment». Pero Pelosi se opone a él y ha bloqueado todos los intentos de abrir ese juicio revocatorio en la Cámara de Representantes, que su partido controla desde enero. De momento, hay ocho investigaciones abiertas por asuntos tan variados como la trama rusa, las declaraciones de la renta de Trump y los lazos de sus empresas con grandes instituciones financieras como Deutsche Bank.

Precisamente un juez de Nueva York comenzó a decidir ayer si Deutsche Bank y Capital One están obligados a entregar datos fiscales de la empresa familiar del presidente a los demócratas, algo a lo que Trump se ha negado. Su hijo Donald Jr. ha sido forzado a testificar a puerta cerrada en el Senado, después de resistirse por todos los medios. El presidente, cercado por varios frentes, ha impedido la entrega del informe íntegro sobre la trama rusa, elaborado por el fiscal especial Robert Mueller, y ha prohibido al exabogado de la Casa Blanca Don McGahn testificar sobre un posible delito de obstrucción de la justicia mientras el FBI investigaba las injerencias del Kremlin.

Fue esta última negativa lo que ha reabierto de nuevo el ya habitual debate sobre el «impeachment». Cada vez son más los diputados demócratas rasos que desafían a sus jefes y piden públicamente la recusación del presidente. Por eso Pelosi convocó la reunión de ayer, en la cual consiguió convencer a su bancada una vez más de que renuncie a ese objetivo. A cambio, acusó a Trump del delito de encubrimiento. Lo que no preveía es que el presidente lo considerara también como una declaración de guerra. Las relaciones entre ambos están rotas.