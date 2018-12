China amenaza a Canadá con «graves consecuencias» si no libera a la vicepresidenta de Huawei Pekín convoca al embajador canadiense para expresarle una «fuerte protesta» por la detención

China ha advertido este sábado a Canadá de que habrá «graves consecuencias» si no libera inmediatamente a la directora financiera de Huawei Technologies Co Ltd, calificando el caso de «extremadamente despreciable».

Meng Wanzhou, la vicepresidenta y responsable financiera de Huawei a nivel global, así como hija del fundador de la compañía, fue detenida en Canadá el pasado 1 de diciembre y se enfrenta a la extradición a EE.UU., que sostiene que ella ocultó los vínculos de su compañía con una empresa que trató de vender material a Irán a pesar de las sanciones.

Si es extraditada a EE.UU., Meng se enfrentaría a cargos por conspiración para defraudar a varias instituciones financieras, según se expuso en un tribunal canadiense el pasado viernes, con una sentencia de hasta 30 años de cárcel por cada cargo.

Por el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre la extradición, después de seis horas de argumentos y contraargumentos, por lo que la vista fue suspendida hasta el próximo lunes.

China convoca al embajador canadiense

En una breve declaración, el Ministerio de Exteriores de China aseguró que el viceministro de Exteriores, Le Yucheng, había remitido al embajador de Canadá en Pekín un aviso para que se libere a Meng, convocándole para trasladarle una «fuerte protesta».

La detención de Meng por Canadá a requerimiento de EE.UU. mientras estaba haciendo un trasbordo de avión en Vancouver fue una grave infracción de los derechos legales, señaló Le.

Esta acción «ignoró la ley, no fue razonable» y fue por naturaleza «extremadamente despreciable».

«China urge firmemente a la parte canadiense a liberar inmediamente a la persona detenida, y proteger seriamente sus legítimos derechos legales, o en caso contrario Canadá deberá aceptar plena responsabilidad por la graves consecuencias causadas», añadió.