Cómo elegir la lencería perfecta en San Valentín

Todos los días pueden ser una ocasión especial y ahí es donde reside la clave para alcanzar el éxito. Sentirse fuerte y bella , quererse tal como es y llevar lencería (aunque nadie más vaya a verla) te hará sentir y transmitir esa fortaleza y empoderamiento que lleva implícito.

Desde hace ya algunos años la lencería femenina se ha ido consolidado como una gran apuesta dentro del sector textil, con un aumento considerable de las ventas en las últimas décadas y cada vez más adeptas a invertir en este tipo de prendas, mujeres decididas que saben lo que les gusta. En su afán por suplir esta exigente demanda del mercado las marcas especializadas apuestan por líneas de lencería innovadoras en las aspectos como la calidad de los tejidos, la sujeción y el diseño no estén reñidos con la comodidad. Bodies, ligueros, sujetador balconette, en forma de triángulo, con encaje, plumeti o de tul... la variedad es casi infinita. Y es que ante una oferta tan amplia, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar lencería? Los expertos de algunas de las marcas más punteras resuelven las dudas para elegir con éxito.

A la hora de comprar...

La gama de colores se amplia © Etam

Son muchas las firmas que apuestas por ensalzar el amor propio , utilizar la lencería bonita como arma para hacer sentirse bella a la mujer y para quererse a una misma tal y como es . La campaña de Intimissimi para San Valentín celebra y reivindica ese amor propio son el objetivo de impulsar «una nueva conciencia que no sigue las reglas impuestas, porque sentirse bella y atractiva concierne ante todo a las mujeres y su visión de la feminidad », explica el manifiesto de la marca.

Surgen así a menudo colecciones diseñadas para satisfacer ante todo «a la propia autoestima y sentirse a gusto entre encajes, transparencias y tul , realzando las distintas formas del cuerpo femenino y manifestando la belleza de cada uno», prosiguen. A la hora de elegir «debemos guiarnos por aquello que nos haga sentir más a gusto . Yo me fijo en lo que creo que voy a sentir al llevar una prenda: si quiero sentirme sexy, cómoda, elegante...», explica sobre su experiencia de compra María Turiel , una de las embajadoras de Intimissimi.

«Es fantástico ese momento cuando nosotras, como mujeres, nos aceptamos tal y como somos» Zuzanna Kuczyńska Fundadora de la marca 'Le Petit Trou'

¿Cómo descubrir la que más favorece?

Toda una expresión de feminidad © & Other Stories

«Es fantástico ese momento cuando nosotras, como mujeres, nos aceptamos tal y como somos », dice Zuzanna Kuczyńska , fundadora de la marca de lencería ‘Le Petit Trou’ . Esta estilista polaca ha colaborado con una edición cápsula con que promete arrasar estos días con una selección de prendas que define como una «poderosa expresión de feminidad, hecha por mujeres y para mujeres» . Una colaboración que «consigue combinar lo sensual con lo ponible, algo más sencillo de decir que de hacer en el mundo de la lencería […] Siempre hemos estado orgullosos de ser el lugar al que acudir para conseguir ropa interior preciosa», cuenta Ricky Ekenstam af Bennicke , Director de Marca y Creatidad de & Other Stories.

La seguridad será clave a la hora de sentirte sexy y bella y en eso coinciden también los expertos de Etam. Conocer la talla será fundamental para acertar con la prenda más favorecedora, por lo que en caso de no conocerla será importante pedir asesoramiento, en cualquier tienda especializada cuentan con grandes expertos para ayudar en la labor. En cuanto a los modelos a elegir, desde la firma lencera dan algunas sencillas pautas: « Si tienes el pecho pequeño puedes elegir entre un push-up o mantenerte natural con un bonito sujetador triangular […] mientras que si tienes formas más voluminosas , puedes probar con un sujetador con aro tipo balconnet o un sujetador sin relleno apostando por la comodidad», explican.

Cómoda, sexy y más segura que nunca

Los bodies con transparencia para llevar tanto de interior como de exterior © Intimissimi

En cuanto a tendencias, los expertos coinciden en que la principal tendencia en lencería hoy día es la comodidad, un requisito al que no se puede ni se debe renunciar. «Ya no hay que elegir entre comodidad o sensualidad» y entre una amplia oferta de propuestas encontramos «sujetadores triangulares suaves con efectos de transparencia y una gran sujeción o prendas de encaje con suaves acabados», explican desde Etam , cualidades que hace unos años no iban precisamente de la mano.

«No necesitamos la lencería para seducir, pero nos gusta llevarla por y para nosotras mismas» Mery Turiel Embajadora de Intimissimi

«Abundan precisamente la elegacia y picardía del encaje , el juego sensual de transparencias y los adornos florales más naif que lanzan un mensaje contundente: el de llamar a las mujeres a ser ellas mismas y reivindicar la sensualidad como parte del disfrute propio femenino », prosiguen desde Intimissimi .

Asociada a ese juego de seducción y picaresca, no cabe duda del poder de una buena lencería ya no tanto como arma de seducción, sino como herramienta para hacer sentir esa misma fuerza que te dan unos labios rojos. «La lencería es un complemento que nos puede ayudar a sentirnos más sexies y que nos acompaña para embellecer nuestro cuerpo. Pero el verdadero poder de seducción es la actitud . No necesitamos la lencería para seducir pero nos gusta llevarla por y para nosotras mismas», argumenta María Turiel.

Este San Valentín...

El rojo es uno de los colores más demandados cada San Valentín © Etam

De cara a San Valentín son muchas las firmas lenceras que lanzan colecciones cápsula, ediciones limitadas y colaboraciones , incluyendo en catálogo una selección de prendas más especiales. Ocasión ideal para hacerte con ese conjunto de plumeti que tanto te gusta, probar un nuevo modelo de sujetador o renovar algunas de tus braguitas.

Bodies, conjuntos e incluso pijamas versátiles y muy ponibles incluso como prenda exterior. «Aprovecha esta fecha para comprar prendas que podrás usar en otras muchas ocasiones más allá de San Valentín» , recomienda la experta de Intimissimi.

En cuanto a colores , cada San Valentín las marcas se reinventan y esta temporada apuestan por paletas cromáticas innovadoras como el verde o el amarillo, y tonalidades empolvadas que ofrecen un toque sofisticada. Pero el negro y el rojo en todas sus variables siguen siendo los colores más demandados . «El rojo es además del color del amor el de la energía. Todos necesitamos sentirnos fuertes en este momento…», explican desde Etam. Y es que con vistas al 14 de febrero el color rojo sigue siendo el gran triunfador , en cualquier modelo y diseño. Sujetadores push up con cordones, braguita con volantes o sujetadores triangulares con diseños más sencillos son algunas de las prendas más vendidas en Etam estos días.