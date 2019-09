La sorprendente confesión de Pipi Estrada sobre Miriam Sánchez Asegura sentirse molesto por algunas de las declaraciones de su ex en su entrevista para «Sábado Deluxe»

ABC Madrid Actualizado: 23/09/2019 20:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras años alejada de los focos, Miriam Sánchez, exmujer de Pipi Estrada sorprendía mostrando cómo había cambiado su aspecto durante esta etapa alejada y anunciaba, siempre a través de las redes sociales, que se iba a someter a una operación estética para quitarse 10 kilos de encima y volver a sentirse ella misma.

La que fuera conocida como Lucía Lapiedra preocupó sobremanera por su nuevo aspecto y desde el programa de «Sálvame», en el que trabajan muchos de sus excompañeros, trataron de ponerse en contacto con ella sin éxito. Un hecho que llamaba potencialmente la atención, pues fue la propia Miriam quien decidió volver a la esfera pública.

Finalmente, la ex «asesora del amor» de «Mujeres y Hombres y Viceversa» acudía al plató de «Sábado Deluxe» para despejar todas las incógnitas sobre su vida y desvelar el drama que atravesó después de dejar la televisión: «He sido adicta a la cocaína durante 8 años. He estado a punto de hacer muchas tonterías». También confesó que padeció bulimia: «Mi expareja me obligaba a hacer ayunos de tres días. Me quería ver muy delgada y no me dejaba comer. Cuando quise terminar con él me daba atracones de comida y lo vomitaba, porque sé que no le gustaba, por eso caí en la bulimia».

Dolido

Ahora Pipi Estrada, su expareja y padre de su hija, se ha pronunciado acerca de aquella entrevista pero, lejos de hacer referencia a estas declaraciones, ha confesado que algunas de sus palabras le hicieron mucho daño. Un enfado que resulta sorprendente, pues, a pesar de no estar juntos, el periodista deportivo apoyó públicamente a la exactriz porno en su proceso de cambio estético.

En su última aparición pública con motivo de la inauguración de la nueva temporada de «Oh My Club», Estrada aseguraba sentirse molesto por la forma en la que su ex habló sobre las figuras paternas de su hija: «En esta batalla lo importante es que tiene que existir una vencedora y esa tiene que ser mi hija, es la persona por la que lucho todos los días, y que ella dejara entrever que la niña tiene un segundo padre, cuando es un abuelo, que no tengo nada malo que decir de él porque se porta muy bien, pero daba la sensación de que yo no existía como padre ¿por qué lo haces Miriam? ¿Tienes miedo a algo?», preguntaba.

Además, a pesar de que sostiene que viven «a cinco minutos» y mantienen una excelente relación, confesó que Miriam le tiene «bloqueado en el teléfono».