Samuel Eto'o no comparece ante el juez en la demanda de paternidad Erika do Rosario reclama su filiación como hija camerunés. Si la demanda judicial prospera, sería el quinto hijo reconocido del jugador

El futbolista Samuel Eto'o no se ha presentado este miércoles en el juzgado 84 de Madrid, donde estaba citado por segunda vez para declarar sobre la demanda interpuesta por Erika do Rosario, una joven madrileña de 18 años que reclama su filiación como hija camerunés, exjugador, entre otros equipos, del Barcelona y del Real Madrid

En el juicio que se ha celebrado a pesar de la ausencia del futbolista, la demandante ha solicitado una pensión de 5.000 euros mensuales como medida cautelar, mientras se espera la resolución de la demanda por paternidad que todavía está pendiente de juicio.

El abogado de Erika do Rosario, Fernando Osuna, argumentó que su demandante de 19 años y estudiante de Ciencias de la Educación no tiene medios propios para sobrevivir ya que su madre, Adilensa do Rosario, está en el paro.

El juicio por paternidad tendrá lugar en octubre o noviembre según Osuna. La acusación asegura que dispone de varios testigos que pueden dar fe de la relación que existió entre el futbolista y do Rosario cuando Eto'o jugaba en el Leganés. A la salida del juzgado Adilensa, madre de la demandante, se ha declarado muy contenta con la celebración del juicio, «aunque me hubiera gustado que se hubiera presentado para solucionarlo ya todo», añadió.

Erika do Rosario y su madre Adilnelsa do Rosario, este miércoles a su llegada al juzgado - EFE

La sentencia sobre las medidas económicas cautelares se conocerá a primeros de agosto, según Osuna. Eto'o ya fue citado en abril pasado, pero el juzgado no logró entregarle la denuncia.

En la demanda se asegura que la joven nació de una relación del jugador del Qatar SC, de la liga catarí, y exdelantero del Real Madrid y del FC Barcelona. Según recoge el texto, el futbolista conoció a una mujer en una discoteca de Madrid en 1997 cuando el jugador militaba en el CD Leganés, tras presentarles un amigo común que trabajaba en el local.

Fruto de la relación con él, señala la demanda, en febrero de 1998 la mujer descubrió que estaba embarazada, lo que le comunicó, y entonces el jugador le dijo que actuaría de forma responsable respecto al hijo común aunque prefería que no lo tuviera.

La demanda añade que durante su embarazo la mujer intentó comunicar con el futuro padre pero que este no contestó a sus llamadas telefónicas ni a sus correos y le avisó con un mensaje telefónico que iba a dar a luz, sin obtener respuesta.

La niña nació en 1999 en el hospital de la Fundación Alarcón de Madrid cuando el futbolista militaba en el RCD Espanyol, cedido por el Real Madrid, y la demanda adjunta el certificado de nacimiento, en el que se refleja el nombre del jugador. Si la demanda judicial prospera, sería el quinto hijo reconocido del jugador.