Sálvame Las serias amenazas de Gil Silgado a Gema López La colaboradora ha recibido una serie de advertencias vía móvil por desvelar las posible relación del empresario con Sofía Suescun

ABC Madrid Actualizado: 19/07/2019 18:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gema López abrió la caja de pandora al desvelar una posible relación entre Sofía Suecun y Gil Silgado, los cuales, según la colaboradora de «Sálvame», habrían mantenido varias conversaciones telefónicas y alguna que otra cita.

Los rumores han levantado sospechas, pero también han tenido como resultado serias advertencias. Gema ha confirmado durante el programa que ha recibido ciertos mensajes amenazantes por parte del empresario: «Ayer el Señor Gil Silgado en su inteligencia y sus buenos modos antes de empezar el programa me mandó un mensaje donde dice ‘señorita Gema’. No es así. Es ‘Señorita López’ o ‘Doña Gema’» (...) ¿Cuántos ceros tienes en tu cuenta? Es que me ha dicho Sofía que te va a demandar».

La noticia que la colaboradora hizo saber no fue bien recibida por parte de los protagonistas y ambos se encuentran «en busca y captura» del emisor del rumor: «Y la única preocupación de Gil Silgado era saber cuál era la fuente. Si eso es lo que quiere que le cuente, no se lo voy a contar. Insisto que lo único que conté es que podrían estar viéndose, según un amigo de Gil Silgado y que habría llamadas telefónicas», confesó Gema en el plató.

En cuanto a Sofía, no ha hablado personalmente sobre el tema pero su abogado se ha ocupado de ello: «Sofía Suescun no ha mantenido, ni mantiene, una relación sentimental ni de cualquier otra clase con el señor Gil Silgado, siendo rotundamente falsa cualquier afirmación realizada en tal sentido». También su madre, Maite Galdeano, ha querido aclarar algo sobre su hija y ha aprovechado para coincidir con el reportero de «Telecinco», Sergi Ferré, y avisar de que ya no son «las tontas de hace años cuando entramos en televisión», además de llamar a Gema «bocachancla» y «charlatana».