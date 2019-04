Gil Silgado, ex de María Jesús Ruiz, condenado a cinco meses de cárcel por abandono familiar El altercado se produjo tan solo unos días antes de la gran final de «Gran Hermano Dúo», donde su expareja es una de las cuatro finalistas

El empresario José María Gil Silgado copó todos los titulares de la prensa rosa ayer cuando Gema López anunciaba en «Sálvame» la condena del empreario: «Le condenan a cinco meses de cárcel por abandono de familia. Tendrá que indemnizar a su exmujer, Pilar de la Rosa y a su hijo», decía ante la atónita mirada del resto de los colaboradores.

«Tras la firma del divorcio en el año 2013 se llegó al acuerdo de que debería pagar Gil Silgado una pensión a su hijo y a su ex. A su hija Anabel Gil no porque ya trabajaba. Pero esta pensión no la ha dado prácticamente ni un mes», añadió. Además de esto, el empresario deberá pagar una indemnización de «22.000 euros más intereses a su hijo y 30.000 euros más intereses a la madre».

El altercado se produjo tan solo unos días antes de la gran final de «Gran Hermano Dúo», donde su expareja María Jesús Ruiz es una de las cuatro finalistas. La modelo también acabó con su ex en los juzgados, pues la que fuera Miss España interpuso antes de entrar en «Supervivientes» una denuncia contra el empresario y padre de su hija mayor por un supuesto delito de violencia de género y, pese a los intentos de sus abogados de aplazar el requerimiento judicial, fue llamada a declarar en mitad del programa.