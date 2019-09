Sálvame Isa Pantoja desvela la infidelidad que podría arruinar el matrimonio de Kiko Rivera «Su único objetivo es que esta información llegue a un medio de comunicación para que salga a la luz»

ABC Madrid Actualizado: 24/09/2019 20:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El clan Pantoja atraviesa la mayor crisis familiar de todos tiempos. Chabelita Pantoja, hija de Isabel Pantoja, está en guerra no solo con su madre sino también con su hermano y su cuñada, Irene Rosales. Con esta última ha estado enfrentada desde su salida de «Gran Hermano Dúo», y ahora, desde «Sálvame», han contado el detonante que habría hecho estallar esta situación.

Kiko Hernández, incidiendo en que no se trata de una información contrastada y que ha sido la propia Isa Pantoja quien la habría difundido, ha comunicado lo siguiente: «Isa Pantoja le comenta a su entorno de amigos que ha conocido que su hermano ha sido desleal a Irene Rosalescon una mujer muy conocida en 'Mediset'. Chabelita utiliza esta información para que le llegue a Kiko y a Irene y quiere que ellos sepan que lo sabe. A raíz del cumpleaños de su madre, cuando ve que la situación con su hermano se complica, su único objetivo es que esta información llegue a un medio de comunicación para que salga a la luz, y esta noticia también llega a Kiko y a Irene (...) Les ha estado chantajeando».

Según Hernández, la hija de la tonadillera está harta de los desplantes de su familia y asegura que, de «continuar esta hostilidad» lo hará público. Esta podría haber sido la causa de la guerra entre hermanos y cuñada, y no las entrevistas en exclusiva en las que la joven hablaba sobre las adicciones de su hermano y donde sostenía que ella era su debilidad.

Esta semana, el enfrentamiento se recrudecía aún más después de que la hermana del Dj lanzara un nuevo zasca al decir que su madre debe confiar en ella, pues no tiene «vicios» ni problemas con la justicia (un claro ataque a Kiko y a la tonadillera). Además, advertía a su cuñada que debía estar más pendiente de su matrimonio.

Irene Rosales salía al paso y no dudaba en llamarla «sinvergüenza», unas palabras de las que, según Raquel Bollo, no se arrepiente. «Ya no voy a entrar más en su juego. Los problemas que tenga que solucionar con su hermano y su madre que los resuelvan en privado y no en público como está acostumbrado a hacer. Yo por respeto a mi marido y mi suegra no voy a decir nada», zanjaba.

« Chabelita quiere destruir a su familia», sentenciaba Kiko Hernández esta tarde en «Sálvame». Y, aunque por el momento ninguno de los protagonistas de la historia se ha pronunciado, Bollo ha podido hablar con Isabel Pantoja y asegura que estaba «fuera de sí».