Nuevo bombazo de Techi: al descubierto su relación con Miguel Torres, novio de Paula Echevarría La exconsurante de «GH VIP» ha confirmado que estuvo hasta en dos ocasiones con el futbolista

Actualizado: 14/11/2018 17:46h

No todas las grandes revelaciones de los famosos se hacen en el «Deluxe». A veces, un sillón cómodo a media tarde en «Sálvame» es más que suficiente. Al menos, si eres Techi.

La exconcursante de «GH VIP» reconoció su «affaire» con un conocido futbolista en el programa de Telecinco, ante la insitencia de Kiko Hernández. Y si bien el colaborador quería que hablase de «los que vemos en un Madrid-Barça», Techi soltó otro nombre con bastante fama, quizá no tanto por su palmarés como por su vida privada.

«Con uno me mojo porque ha sido con tiempo. Con el de Pau, el de Paula», decía ella. ¿Quién? Pues Miguel Torres, «el de Pau», que no es otra que Paula Echevarría. Según la ex de Kiko Rivera, Torres era «un gran amigo porque estuvo en el momento de mi accidente y luego he estado meses, unos 7 u 8. La primera vez que estuvimos yo tenía 22 años y luego cuando tenía 26 o 27».

Luego hubo otro momento de relación, según Techi, entre el divorcio de Torres y su romance con Echevarría. Por otro lado, la joven deslizó que había estado con algún otro jugador «con el 9 que puede ser de cualquier equipo» y desmintió conocer a nadie que jugara con el dorsal 7. Más debate creó con su tatuaje de un número 4, que muchos creen pertenece a un futbolista con el que tuvo un romance, aunque ella lo desmintió asegurando que es solo «un número que me gusta».