Sálvame La gran estafa de Omar Montes El cantante habría mantenido relaciones con al menos cuatro chicas mientras estaba saliendo con la hija de la tonadillera

ABC

Madrid Actualizado: 05/11/2018 19:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Chabelita es ahora mismo el rostro conocido español más mediático del momento. Las constantes polémicas que ha protagonizado la hija de Isabel Pantoja la han convertido en el personaje del corazón más buscado. Y por extensión a su pareja, Omar Montes.

Actualmente no se sabe bien cuál es la relación que ambos mantienen. Durante la última entrevista de Chabelita. Tras la estrecha relación que Chabelita mantuvo con Asraf Beno, Míster Universo 2018, participante de «Gran Hermano VIP», el cantante llegó a la casa de Guadalix de la Sierra para romper definitivamente su vínculo con Pantoja y así fue. «Nuestra relación está rota», dijo. Tras eso el cantante se lió con Techi dentro de la casa e Isa Pantoja aseguró que jamás volvería con él, algo que a día de hoy se pone en duda por sus complicidades durante los programas del reality.

Esta tarde el supuesto mejor amigo de Omar Montes, Javier, más conocido como «Javi el gordo» ha acudido como invitado especial en «Sálvame» para desenmascarar a su amigo asegurando que el cantante habría mantenido relaciones con al menos cuatro chicas mientras estaba saliendo con la hija de la tonadillera. «Bizcocho, mi sevillana o mi bebé», son algunos de los motes cariñosos que ponía a sus conquistas.

El que fuera su mejor amigo ha asegurado que el cantante es un farsante: «está mintiendo en todo», asegura que no es «quien dice ser» y lo ha definido como «un lobo disfrazado de corderito». Y le ha descrito como un «clasista, asqueroso, desecho y desleal», han sido algunos de los apelativos que le ha lanzado a través de las cámaras de televisión. Además le ha dado un aviso a su examigo: «Voy a desenmascararlo y a contar cómo ha utilizado a Isa Pantoja y se ha reído de todos nosotros».

Javier asegura que Omar ha dejado de hablar de forma tajante con él y que ha pedido que al resto de sus amigos en común que le retiren la palabra. «Me han llegado amenazas y advertencias para que no hablase», ha explicado. Javi dijo que su examigo estaba con Chabelita por dinero: «me dijo que era un cheque en blanco que puedo rentabilizar», asegurando que no estaba enamorado sino que iba a hablar a la tele de Isa «previo pago».

Tras estas durísimas declaraciones el cantante ha llamado por teléfono al programa: «El dinero que te he dejado antes de entrar en la casa, las veces que me he ido con tu hijo y el mío al cine... todo lo tiras por tierra. Has ido a contar películas y a contar mentiras». Y explica que si tanto le quiere como dice no entiende por qué le traiciona: «Lo hace porque le estáis pagando y necesita dinero».

Omar Montes le ha criticando diciendo que se está aprovechando de su fama: «Tú comes de mí porque yo te contrato. No sé por qué te inventas mentiras por 500 miseros euros de mierda, vente a casa y te los doy» y explicó que mientras él estaba en la casa de «Gran Hermano VIP», «amenazó a todo el mundo para que no le quitaran de la tele», mientras que Javi asegura que se retiró voluntariamente para que fuera su abuela «porque daba más pena que yo y para que duraras más en el programa».