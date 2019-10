Sálvame El hermano de Sofía Suescun relata su calvario: «Me siento la oveja negra de la familia» Cristian Suescun ha acudido al plató de «Sálvame» para destapar la mala relación que mantiene con su madre, Maite Galdeano

De Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, se conocen prácticamante todos los pormenores de su vida. Se han convertido en rostros habituales de la parrilla televisiva y de la prensa del corazón, pero hasta ahora poco se sabía del hermano de la novia de Kiko Jiménez, Cristian Suescun.

El joven ha acudido esta semana al plató de «Sálvame» para contar su calvario y destapar la mala relación que tiene con su madre. Parece que en los últimos tiempos, madre e hijo se han distanciado. ¿El motivo? Según ha explicado Cristian Suescun en el programa de Telecinco, Maite Galdeano no le perdona que se fuese a vivir con su padre cuando se separaron.

Además asegura que su madre le ve como un perdedor, mientras que a su hermana, no. «Me siento la oveja negra de mi familia», ha dicho en su intervención. «Estoy en desempleo y no entiende que no encuentre trabajo. A mi madre le cuesta acercarse a mí y nunca lo va a cambiar, con sus sentimientos es muy fría», relata.

Cristian Suescun desearía que su madre cambiase de actitud: «Me gustaría que mi madre se acercara más a mí, se acordara más de mí y tuviera más trato conmigo. Mamá necesito que me aceptes y me quieras tal y como soy».

Maite Galdeano quiso entrar a los pocos minutos en el programa para mandar un contundente mensaje a su hijo. «Yo estaba frustrada con él porque no conseguí las expectativas que quería en él. Tenía que haber seguido el buen camino, el decidió que no estudiaba más y que prefería estar bailando por las noches por ahí. Ya sabéis que eso me desquicia mucho», explicó la madre de Sofía Suescun por teléfono. Ha asegurado que si su hijo busca trabajo y deja el mundo de la noche, la relación entre ambos mejorará. Y ha finalizado: «Le quiero mucho y ojalá las cosas se arreglaran».