«GH VIP» Sofía Suescun, preocupada con la «estrecha amistad» de Kiko Jiménez y Estela Grande La televisiva está confusa con el tonteo de su novio con la mujer de Diego Matamoros

La participación de su novio, Kiko Jiménez, en el programa de Telecinco «GH VIP» está causando más de un disgusto a Sofía Suescun. No solo tiene que enfrentarse cada semana a Rocío Flores –su tía Gloria Camila estaba antes saliendo con el concursante– y defender la actuación de su pareja en la casa, sino que además tuvo que hacer frente este domingo al acercamiento de este a Estela Grande.

Ambos han forjado en la casa de Guadalix una «estrecha amistad» y puede que algo más. Su complicidad en las últimas semanas es más que evidente y el tonteo entre ellos es innegable. Pese a que ambos tienen pareja fuera –Estela Grande se ha casado recientemente con Diego Matamoros–, no pueden disimular la química que hay entre ellos.

Una situación que no ha pasado desapercibida en la gala de este domingo donde el presentador Jordi González ha preguntado a Sofía Suescun. La televisiva ha dicho que no puede negar la química que existe entre ellos. Visiblemente molesta con la situación, aunque ha asegurado que no, ha dicho que está muy confusa.

«Yo creo que se gustan. No estoy dolida, estoy confusa…», ha declarado la hija de Maite Galdeano. La televisiva apenas podía mirar las imágenes que emitieron en el programa del tonteo de Kiko Jiménez y Estela Grande. Su propia pareja aseguraba en el confesionario que la situación se podía malinterpretar fuera. «Me crea ciertos nervios cómo se pueda ver fuera. Pero tampoco la voy a apartar por el hecho de que sea una niña monísima y se pueda malinterpretar», decía.

Sofía Suescun no ha dudado en hablar el tema con el otro afectado: Diego Matamoros. Aunque no pudieron comentar con tiempo todo lo que está pasando, sí ha asegurado que están muy confusos. «No sabemos muy bien cómo tomarnos este tema, pero, ahora hablo exclusivamente de Kiko, me gustaría que fuera un poco más claro».

Estela Grande y Diego Matamoros se dieron el «sí, quiero» este verano ante 110 invitados en El Escorial, no sin polémica. La aparición de Kiko Matamoros fue toda una sorpresa. Pese a la mala relación que mantenía con su hijo en esos momentos no quiso perderse el enlace.