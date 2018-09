Sálvame La grave acusación de Kiko Hernández a Chelo García Cortés La colaboradora había traicionado a Telecinco al dar a la familia Pantoja la dirección del hotel en el que Dulce Delapiedra se alojaba antes de presentarse en «Sábado Deluxe»

Desde que el fin de semana pasado, la niñera más famosa de España acudiese a «Sábado Deluxe» para arremeter duramente contra la que fue su mano derecha, Isabel Pantoja, en el plató de «Sálvame» se masca la tensión entre sus colaboradores.

Kiko Hernández acudió ayer al programa del corazón por excelencia para desvelar una grave acusación contra una de sus compañeras. Según aseguraba el colaborador, Chelo García Cortés había traicionado a Telecinco al dar a la familia Pantoja la dirección del hotel en el que Dulce Delapiedra se alojaba antes de presentarse en «Sábado Deluxe». De esta forma el clan pudo ponerse en contacto con la exniñera para advertirle de las consecuencias que tendría su visita al plató de Mediaset.

El televisivo decidió tender una trampa a su compañera para que confesase y para ello la llamó en directo haciéndole creer que estaba durante un corte de publicidad. «A mí me han dicho que has sido tú, así entre tú y yo», le dijo Hernández. «Te prometo que yo no lo he dicho, para nada. Ni me lo ha preguntado, ni se lo he dicho», le respondió García Cortés. «Hay más gente que sabe que está ahí. Ella siempre va a ese hotel, pero yo no se lo he dicho», añadió.

Al enterarse de la encerrona que le había hecho Kiko en directo, la colaboradora se mostró tremendamente decepcionada: «Me parece muy feo por su parte, ¡Hombre! Estoy molesta, soy su compañera, una llamada así no me parece» y colgó el teléfono visiblemente molesta. «¡Venga, hasta luego!».

Sin embargo el colaborador no se da por vencido y esta misma tarde ha asegurado que revelará todos los detalles que culpan a su compañera de infidelidad hacia la cadena «que le da de comer».